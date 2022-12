Germeringer Showtanzgruppe Fun Unlimited stellt Programm vor

Die Showtanzgruppe tritt heuer unter dem Motto „Back on the Dance Floor“ auf. © Fun Unlimited

Germering – Der Fasching kommt zurück nach Germering. Den Auftakt dazu macht die Showtanzgruppe Fun Unlimited am 14. Januar bei ihrem Galaball.

Hier wird das offizielle Germeringer Kinder-Prinzenpaar zusammen mit den Gruppen der Kinder und Teenies einen Auszug aus ihrem Programm „Zauberwald“ tanzen. Den Höhepunkt des Abends bildet der Auftritt der „großen“ Showtanzgruppe. Mit Akrobatik und mitreißender Musik laden die Tänzer in ihrer Show „Back on the Dance Floor“ zu einer Zeitreise ein. Begleitet werden sie vom Prinzregentenpaar. Es sind noch Restkarten vorhanden. Ein weiterer Faschingshöhepunkt in Germering ist der alljährliche Fun Unlimited Kinderball. Dieser findet am 12. Februar in der Stadthalle im Orlandosaal statt. Einlass ist um 13 Uhr, Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro pro Person. Den Abschluss bildet das Faschingstreiben am Faschingsdienstag ab 13 Uhr vor der Stadthalle. Hier präsentieren sich alle Gruppen der Minis, Kinder, Teenies und Großen, um zusammen mit den Germeringern zu feiern und den Fasching ausklingen zu lassen.

red