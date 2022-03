Germeringer Stadthalle stellt Programmheft von April bis September vor

Von: Claudia Becker

Teilen

Der Puppenspieler Nikolaus Habjan kommt am 21. Mai nach Germering. © Oliver Wolf

Germering – Wieder aufs Neue versucht die Kultur ihr Bestes. Die Stadthalle startet nun mit 31 neuen Veranstaltungen durch – der Vorverkauf für die Karten hat bereits begonnen.

Die ein oder andere Veranstaltung sei schon öfter verlegt worden, erklärt Stadthallenchefin Medea Schmitt bei der Vorstellung des neuen Programmhefts, das ab sofort in der Stadthalle, in weiteren öffentlichen Gebäuden in und um Germering sowie in München ausliegt. Außerdem kann es im Internet abgerufen werden. Darauf weisen die kleinen Kästchen im Heft hin. Die „alten“ Tickets verlieren aber nicht ihre Gültigkeit - egal wie oft die Veranstaltung bereits verschoben wurde. Martin Schmitt und Claudia Koreck sollten schon am 19. Juni 2020 nach Germering kommen. Ein zweiter Versuch sollte dann am 30. Januar 2021 folgen - vergeblich. Nun soll es „endlich“ am 7. Mai im Orlandosaal klappen.

Vielfältig wie immer

Neben Musikhöhepunkten wie Roland Hefter und den Isarridern und Kabarett vom Feinsten mit unter anderem Sigi Zimmerschied, ist auch wieder etwas für die Klassik- und Jazzliebhaber sowie die Kleinsten unter den Kulturbegeisterten dabei. An Christi Himmelfahrt gibt es eine Oper auf bayerisch. Ein urbayrischer Papageno verzaubert dabei das Publikum in der Oper von Mozart. „Besonders bin ich aber gespannt auf Nikolaus Habjan und Franui“, sagt Schmitt. „Eine noch die dagewesene Show“. Die zehnköpfige Band und der Puppenspieler bringen am 21. Mai um 19.30 Uhr erstmals ihren neuen Abend mit Liedern des großen österreichischen Liedkomponisten, Menschenkenners und Wortakrobaten Georg Kreisler auf die Bühne – und das mit zahlreichen Puppen, viel Gesang, bitterbösen Texten und der schrägen Klangbatterie aus Hackbrett, Harfe, Zither, Violine, Kontrabass, Akkordeon sowie allerlei Holz- und Blechblasinstrumenten.

Die Stadthallenchefin freut sich aber auch auf Veranstaltungen der Germeringer Vereine wie das Konzert des Sinfonischen Blasorchesters Mitte Mai oder über das Stadt- oder das Kinderfest (Samstag, 17. September). Beides soll heuer wieder stattfinden. So ist „Germering feiert“ beispielsweise nach zwei Jahren der zwangsmäßigen Coronapause heuer vom 15 bis 17. Juli eingeplant. Sowohl Live-Musik als auch kulinarische Höhepunkte sollen hier nicht zu kurz kommen.

Ticketverkauf

Karten sind beim SW Kartenservice in Germering, Telefon 089 894 90 15, sowie bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, Telefon 089 54 81 81 81, erhältlich.

Becker