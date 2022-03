Germeringer Stadtkirche unterstützt die Ukraine

Die Katholische Stadtkirche Germering unterstützt die vom russischen Angriffskrieg betroffene ukrainische Bevölkerung auf verschiedene Weisen. © Symbolfoto: Panthermedia/Anna Tarankova

Germering – Zahllose Menschen berührt das Schicksal der von dem russischen Angriffskrieg betroffenen ukrainischen Bevölkerung. Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigt sich auf unterschiedliche Weise.

So betet die Katholische Stadtkirche Germering in jedem ihrer Gottesdienste für die Menschen in der Ukraine. Zudem laden die Dietrich Bonhoeffer Kirche und die Stadtkirche am Samstag, 12. März, um 14.30 Uhr zu einem eigenen ökumenischen Friedensgebet für die Ukraine und für ganz Europa in die Pfarrkirche St. Martin in der Josef-Kistler-Straße. Der Diözesanjugendchor „Pueri Cantores“ des Erzbistums München und Freising übernimmt dabei die musikalische Gestaltung.

„Beten ist wohl die ureigene Kernkompetenz von uns Gläubigen.“, so Pfarrer Andreas Christian Jaster von der Stadtkirche. „Aber in der Bibel, unserer Heiligen Schrift, heißt es im Jakobusbrief ‚Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke?‘“, erklärt Pfarrer Jaster weiter. „Deshalb haben wir seitens der Stadtkirche auch konkrete Initiativen zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung gestartet.“, erläutert Pfarrer Jaster und ergänzt: „Ich bin sehr dankbar für das große Engagement in der Stadtkirche, den Menschen in der Ukraine zu helfen, und so dem Glauben Werke folgen zu lassen.“



Spendensammlung in St. Martin und Kinderhaus St. Nikolaus

In diesem Zusammenhang veranstaltet das Küchenteam der Pfarrei St. Martin am Samstag, 12. März, von 10 bis 16 Uhr im Pfarrsaal in der Josef-Kistler-Straße eine Sammlung von Hilfsgütern zur Verwendung vor Ort in der Ukraine. Benötigt werden vor allem Hygieneartikel, Kleinkindernahrung in Pulverform, Müsliriegel und Dauergebäck. Geldspenden sind ebenfalls willkommen. Bekleidung ist nicht im Fokus der Sammelaktion. Die gesammelten Produkte werden der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde „Maria Schutz und St. Andreas“ in München übergeben, die einen Transport nach Lwiw (Lemberg) in der Ukraine organisiert.

Das Kinderhaus St. Nikolaus in der Kerschensteinerstraße 147 führt eine ähnliche Sammelaktion durch. Am Dienstag, 8. März, Donnerstag, 10. März, und Freitag, 11. März, werden jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 16.30 bis 19 Uhr Geld- und Sachspenden entgegengenommen. Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit dem Kreis „Brucker helfen der Ukraine“ durchgeführt. Unter www.brucker-helfen-der-ukraine.de kann eine aktuelle Bedarfsliste abgerufen werden. Kleidung steht auch hier nicht im Fokus der Aktion; dazu ist derzeit eine eigene Aktion in Überlegung. Wer beim Sortieren oder Transportieren der Spendengüter helfen will, kann sich beim Kinderhaus St. Nikolaus melden, entweder per E-Mail, MFranz@kita.ebmuc.de oder telefonisch unter 089 80065790.

red