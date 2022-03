Germeringer Videoclub nimmt an Filmwettbewerb teil

Die Clubmitglieder sind konzentriert bei der Arbeit. © Jonny Freifeld

Germering – Der Videoclub in Germering, MFVC (Münchner Film- und Videoclub), führte seinen clubinternen Filmwettbewerb auch dieses Jahr wieder im Internet aus.

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vier der gezeigten Filme haben das Niveau, bei den bundesweiten Filmwettbewerben des BDFA (Bund Deutscher Film Autoren) erfolgreich zu sein und wurden eingereicht“, erklärt Vorstand Günter Pruner. Der Gewinner des MFVC-Clubwettbewerbs ist der Film „Holzköpfe“, eine Gemeinschaftsproduktion der Clubmitglieder. Der Film beschreibt die Geschichte von zwei „Holz“-Künstlern, die mit ihren völlig unterschiedlichen Ansichten über die Kunst, heftig aufeinanderprallen und was daraus entstehen kann. Die Aufnahmen zu diesem Film konnten mit viel Engagement und Aufwand noch rechtzeitig vor Beginn der Corona-Herbstwelle abgeschlossen werden. Für die Dreharbeiten konnte das Clubmitglied Fritz Sutor, vielen Germeringern noch als „Bastel-Fritz“ bekannt, seine frühere Werkstatt bereitstellen.

Making-of: Für die Aufnahmen wurde die ehemalige Werkstatt von Fritz Sutor genutzt. © Jonny Freifeld

Nach zwei Tagen intensiver und konzentrierter Filmarbeiten an denen rund ein Dutzend Clubmitglieder beteiligt waren, landeten alle geplanten Aufnahmen auf den Speicherkarten. Am letzten Wochenende im März startet die erste Ausscheidung auf der bayerischen Wettbewerbsebene im Schloss Sassanfahrt in Hirschaid. Die Filme aus Germering stehen dort einer Konkurrenz von 28 weiteren Filmen gegenüber. Der Videoclub in Germering hofft wieder auf einen guten Platz.

red