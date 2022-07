Bilanz der Stadtwerke

Von: Hans Kürzl

Teilen

Das Germeringer Hallenbad verzeichnete ein geringeres Minus als erwartet. © Hans Kürzl

Germering – Aktuell sind die Grundwasserstände noch kein Problem. Dies teilte Stadtwerke-Werkleiter Roland Schmid am 14. Juli in der Sitzung des Werkausschusses mit. Er erklärte zwar, dass seitens des Wasserwirtschaftsamtes München (WWA) die Grundwasserstände „als nicht mehr weit vom Minimum entfernt“ eingestuft würden.

Allerdings verwies Schmid auf die in Germering seit 1951 durchgeführten Messungen. „Da haben wir den aktuellen Stand schon siebenmal unterschritten.“ Die Entwicklung der letzten Jahre sei sicher dem Klimawandel geschuldet. „Das werden wir beobachten“, so Schmid. Neue Zusammenschlüsse strebe man derzeit nicht an. Mit München besteht allerdings eine Art Notverbund, auf den Germering im Bedarfsfall zurückgreifen könnte.

Corona-Jahr 2021

Wirtschaftlich auf jeden Fall glimpflich davon gekommen sind die Germeringer Stadtwerke im Corona-Jahr 2021. Die beiden Bäder und das Polariom machten weniger Verluste als befürchtet. „Das Minus ist geringer ausgefallen als geplant.“ Dieses Fazit zog der Stadtwerke-Werkleiter, als er dem Werkausschuss den halbjährlichen Bericht erstattete. Das war diesmal für das zweite Halbjahr 2021 der Fall. Doch Schmid konnte bereits auch für das gesamte Kalenderjahr eine erste Bilanz ziehen. So hatte man für 2021 mit einem Gesamtminus von rund 3,63 Millionen Euro kalkuliert. Am Ende landete man bei 2,85 Millionen Euro.

Ein Grund dafür war, dass man die Badegebühren sehr vorsichtig kalkuliert hatte. Die tatsächlichen Einnahmen lagen trotz coronabedingter mehrmonatiger Schließung höher. Als weiteren Faktor benannte Schmid die aus dem gleichen Grund gesunkenen Personal- und Fremdkosten, etwa für Securitykräfte. Die Verluste fielen beim Hallenbad um rund 300.000 Euro geringer aus als ursprünglich kalkuliert, beim Freibad um 700.000 Euro niedriger.

Für 2021 nicht auf der Ausgabenseite verbucht werden musste die Anschaffung eines Kraftfahrzeuges – allerdings aus einem eher kuriosen Grund. „Wir hatten die Anschaffung eines E-Autos vorgesehen“, sagte Schmid. Aber es sei keines am Markt verfügbar, das geeignet sei, die bei Stadtwerken bisweilen anfallenden Lasten ziehen zu können. Die Wassergebühren sind angestiegen. Markant nach oben gingen die Kosten für die Hausanschlüsse, die die Stadtwerke vorfinanzieren. „Auch daran merkt man, welch große bauliche Tätigkeit es in Germering gibt“, so Schmid.

Marodes Leitungsnetz

Sorgen bereitet den Stadtwerken der Zustand des Leitungsnetzes an einigen Stellen. Nicht zum ersten Mal musste von Lecks und Rohrbrüchen berichtet werden. 65 waren es allein im Jahr 2021. „Das bedeutet über 20 Prozent Wasserverlust“, berichtete Schmid. Der Werkleiter verband das mit einer Forderung: „Wir müssen darin schneller werden, die Schäden zu entdecken.“ Selbstverständlich kontrolliere man regelmäßig, aber man komme dabei mitunter personell an Grenzen. Möglicherweise müsse man auf dieses Problem mit der Aufstockung von Fachkräften reagieren.

Einsparungsmöglichkeiten werden überdacht

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) der Stadt im Gewerbegebiet im Germeringer Norden ist zwar vor einem halben Jahr optimiert worden. „Es läuft aber nicht so wie erwartet“, informierte Schmid. Das Gebiet sei immer noch nicht voll erschlossen. Dies führt immer wieder zur Abschaltung des BHKW. Die vorhandenen Puffer waren zu gering, um die erzeugte Wärme zu speichern. In diesem Zusammenhang erklärte Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU), dass die Stadt angesichts der aktuellen Entwicklung der Energiepreise alle Möglichkeiten prüfe, die eine Einsparung möglich machten. „Das hat dort seine Grenzen, wo es um Gesundheit und Sicherheit geht.“ Abschaltungen von Ampeln oder Licht würden nicht diskutiert, so Haas. Die Absenkungen der Temperatur in den Bädern sei eine Option. Mögliche Einsparungen würden jedoch ziemlich sicher durch die steigenden Energiepreise aufgefressen werden. Angelika Kropp-Dürr (Grüne) wies noch darauf hin, dass etwa an Zuleitungen und anderen Stellen aus hygienischen Gründen gewisse Mindesttemperaturen gewährleistet werden müssten.

Hans Kürzl