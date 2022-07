Germeringer Werktage noch bis 24. Juli

Von: Claudia Becker

Angela Lenk bearbeitet „ihre“ Kirsche. © Claudia Becker

Germering – Die Sonne strahlt und die Stimmung ist gut – auf dem ehemaligen Kasernengelände am Ende der Otto-Wagner-Straße ist mit den Werktagen wieder Leben eingezogen. Auf der einen Seite verbreitet die Flex, die den Stein bearbeiten soll, ordentlich Staub, während die Arbeiten mit der Kettensäge am anderen Ende des Geländes die Holzspäne durch die Luft wirbeln lässt.

Drei neue Künstler dürfen in diesem Jahr begrüßt werden – wenn auch einer, Shigeyuki Miyagawa, gleich zu Beginn der Werktage aufgrund von Corona ausfiel wie die Münchner Bildhauerin Angela Lenk mitteilte. Sie hat es sich an ihrem Stammplatz im Schatten gemütlich gemacht. Wobei das Wort gemütlich in diesem Fall so ziemlich fehl am Platz ist, hantiert die Künstlerin doch just im nächsten Moment mit einer Kettensäge, um das Stück Kirschholz, welches sie vor sich liegen hat, zu bearbeiten. Laut kann es also durchaus werden, dafür sorgen auch die Steinbildhauer. Wenn auch eine gewisse Trennung beider Bildhauergattungen besteht, so ist im Mittelpunkt des Geländes ein großes offenes Zelt zum gemeinsam Austausch aufgebaut. Nicht nur die Bildhauer untereinander plaudern so während des Essens miteinander, bei den Werktagen haben vor allem auch Besucher die Möglichkeit hautnah mitzuerleben, wie Kunst entsteht und können dabei mit dem jeweiligen Künstler ins Gespräch kommen. So ist es immer wieder interessant zu erfahren, wie die Ideen zu den neuesten Skulpturen entstanden sind, was wieder verworfen wurde oder wie sich eine neue, andere Entwicklung ergab.



Lenk beispielsweise erzählt davon, dass sie sich an den Arbeiten vom letzten Jahr orientiert.Aus dem „Muschelgras“ soll nun eine liegende Version, eine Art muschelbesetzter Stein werden. Neben den Stücken aus dem letzten Jahr stellt sie aber auch andere Werke aus, so prallen bei ihr Natur und Technik in Form von Apfelbaumholz und einer Stahlplatte aufeinander. „Gemeinsam entwickeln sie Kraft“, sagt sie, während sie alleine eher nichtssagend wirken.



Die Besonderheit an den Ausstellungsräumen der ehemaligen Kaserne sieht sie in den hohen Räumen. Manche Skulpturen können sich so erst richtig entfalten und eine eigene Raumwirkung entstehe damit. Auf die Frage, wie sie an das Holz für ihre Werke käme, berichtet Lenk, dass sie erst kürzlich zu einer Art Retterin wurde, sonst wäre der marode Apfelbaum aus dem elterlichen Garten einer Bekannten zu Brennholz verarbeitet worden. Nun haucht sie einem Teil davon neues Leben ein. Hat sie aber konkrete Vorstellungen von einer Skulptur, so besorgt sie sich ihr Holz auch im Sägewerk.



Ähnlich ergeht es da auch den Steinbildhauern, so verrät Stefanie von Quast, dass sie sich ihre Steine bei Händlern oder auch Mineralienmessen besorgt. Sie arbeitet gerade an einer Skulptur, bei der der obere Teil aus Stein und der untere – später in einem zweiten Schritt – aus Bronze bestehen soll. Den Stein hat sie dazu im Vorfeld in zwei Teile gebrochen.



Bei dem emsigen Treiben auf dem Außengelände darf aber auch nicht die gemeinsame Ausstellung der Bildhauer mit der Germeringer Malschule und den Künstlern der Ateliergruppe 27 vergessen werden. Noch bis zum 24. Juli können Besucher von 14 bis 18 Uhr die Gänge entlang streifen und die Kunst auf sich wirken lassen. Bilder, Fotografien, Holz- und Steinskulpturen – gepaart mit dem Ambiente des ehemaligen WiFo-Geländes.

Claudia Becker