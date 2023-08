Germeringerin Anna Betz feierte 101. Geburtstag

Von: Hans Kürzl

Ein 101. Geburtstag und vier Generationen: Urenkelin Johanna, Enkelin Monika und Tochter Eva Schlund sowie Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher gratulierten Anna Betz. © Hans Kürzl

Germering – Es ist ein Geburtstag, wie es ihn nicht allzu oft gibt. Anna Betz, Bewohnerin des Seniorenzentrums Maria Magdalena an der Augsburger Straße, wurde 101 Jahre alt. Das musikalische Ständchen dazu gibt es von der Urenkelin. Die Glückwünsche der Stadt überbrachte die Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher.

Im oberbayerischen Hausham erblickte Anna Betz das Licht der Welt. Dort wuchs sie mit einer Schwester auf und machte als junge Frau eine Ausbildung zur Schneiderin. Nur einen guten Monat nach Ende des Zweiten Weltkrieges heiratete Betz. Wenig später zog sie in die bayerische Landeshauptstadt, wo sie im Stadtteil Forstenried zusammen mit ihrem Mann ein Haus baute. Das Paar bekam einen Sohn und eine Tochter. Ihre Mutter beschreibt Tochter Eva Schlund als sparsam und gutherzig. Die Mutter habe gerne vermittelt, wenn etwas vorgefallen war. „Unsere Eltern haben uns eine schöne Kindheit gegeben“, ist die Tochter noch nach so vielen Jahren dankbar.

Kurze Wege zum Gratulieren

Den Beruf der Schneiderin hat Betz, die fünf Enkelkinder und zwei Urenkel hat, nach der Heirat nicht mehr ausgeübt. Sie arbeitete am Wohnort in Forstenried in einem Schreibwarenladen – bis 1978, als sie in Rente ging. 2005 traf sie mit dem Tod des Mannes ein schmerzlicher Verlust. Fünf Jahre später nahm Eva Schlund ihre Mutter bei sich in Emmering auf, pflegte und betreute sie bis 2017. Dann folgte die Entscheidung, die Mutter ins Heim zu geben. Die Einrichtung in Germering hab dann kurzfristig einen Betreuungsplatz freigehabt. Eva Schlund ist außerdem froh, dass die Familienmitglieder im Großraum München zusammengeblieben sind. So hatte keiner einen allzu weiten Weg, um Anna Betz zu gratulieren.

