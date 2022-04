Germerings Heimatpflegeverein schmückt Osterbrunnen mit über 1.000 Eiern

Von: Claudia Becker

Teilen

Die Mitglieder des Heimatpflegevereins haben fleißig den Osterbrunnen geschmückt. © priv

Germering – Eier färben, Schoko-Ostereier im Garten verstecken und die Kinder wieder suchen lassen oder einen Osterzopf backen – jeder hat so seine eigene Ostertradition, die er in den kommenden Tagen zelebriert.

Traditionen sind wichtig und müssen am Leben gehalten werden. Dem Motto hat sich auch der Förderverein Heimatpflege Unterpfaffenhofen-Germering verschrieben. Bereits seit dem Jahr 2004 pflegt der Verein den Brauchtum des Osterbrunnen-Schmückens. Coronabedingt musste dieser 2020 ausfallen und 2021 in einer abgespeckten Form stattfinden. Heuer soll der Jakobsbrunnen an der Salzstraße aber wieder in voller Pracht erstrahlen. Dazu haben sich die Mitglieder bereits einige Wochen im Voraus getroffen, um die Girlanden aus einem Buchs-, Thujen und Efeu-Mix zu binden. Heuer mussten nämlich neue her, so die Mitglieder.

Die Girlanden wurden schon vorher gebunden. © priv

Osterbräuche im ganzen Landkreis

Die bunten Eier wurden schon vor einigen Jahren von den Schülern der Kleinfeldschule bemalt. Nun liegen sie eingelagert bereit, um Jahr für Jahr in penibler Handarbeit am Brunnen angebracht zu werden. Der ursprünglich aus Franken stammende Brauch hat in den letzten Jahr zudem Einzug in andere Gemeinden des Landkreises gehalten – war Unterpfaffenhofen doch der Vorreiter dieses Brauches. Während den Ortskern von Mittelstetten und Fürstenfeldbruck ebenfalls ein Osterbrunnen ziert, setzen beispielsweise Eichenau und Maisach auf Osterkronen.

Claudia Becker