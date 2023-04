Die Schüler „Höhle der Löwen“

Von: Hans Kürzl

Teilen

Süße Sachen vom Laufband, die süchtig machen - das wär die Geschäftsidee des Gewinner-Quintetts. © Hans Kürzl

Germering – Was muss ich beachten, wenn ich ein Unternehmen gründen will? Schüler der zehnten Klassen des Max-Born-Gymnasiums haben im Fach Wirtschaft Geschäftsideen entwickelt und präsentiert. Begleitet hat es der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft. Im Max-Born-Gymnasium betreute Fachlehrer Markus Borger die Schüler.

Running Sushi – das hat Paula Doeffinger, Louise Heitwer, Emily Kapeller, Yasmina Norboel und Sylvia Tran auf die Idee für ihr Geschäftsmodell gebracht. „Nur eben mit Cup Cakes“, sagt Doeffinger. Platz nehmen und süße Sachen vom Laufband nehmen – das hat auch die Jury aus fünf Germeringer Unternehmen überzeugt. Sie setzte das Quintett auf Platz eins.



„Unsere Törtchen können ganz schön süchtig machen“, appellieren die Schülerinnen zum Einstieg ihrer Präsentation an die Emotionen. Damit haben sie Neugier geweckt und Aufmerksamkeit erzielt. Danach wird es nüchterner. Als gut eingespielte Gruppe präsentieren die Fünf Zahlen und Fakten, auf denen sie ihr „Running Cake“ aufbauen wollen. „Es soll ein nachhaltig geführtes Restaurant sein“, erzählen sie. Dazu erklären sie, wie sie den Standort ihres Unternehmens ausgewählt haben und welche Erwartungen sie an Umsatz und Gewinn haben, welche Unternehmensform gewählt ist. Der Einstieg soll mit einem Gründerkredit finanziert werde. Bekannt machen wollen sie ihr Restaurant vor allem über Instagram und TikTok für die junge Zielgruppe, Flyer sollen die Älteren ansprechen.

Am Ende steht die sogenannte SWOT-Analyse (strengths, weaks, opportunities, threats) die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zusammenfasst. Das ist allen vier Gruppen gleich, auch wenn die Ideen unterschiedliche sind: ein Online-Shop für nachhaltige Produkte, ein per App gesteuerter Einkaufsservice für Flugreisende, eine Kabelrolle für USB-Ladekabel. Die letzte Hürde jeder Präsentation ist die Fragerunde einer Jury – Coaches aus Germeringer Unternehmen. Ein wenig erinnert das an das Fernsehformat „Höhle der Löwen“. Soll aber zeigen, wie gut die Zehntklässler vorbereitet sind, wie flexibel sie auf Nachfragen reagieren. „Das ist den Jugendlichen gut gelungen“, lobte Jürgen Biffar für den Arbeitskreis Schule und Wirtschaft. Für Entwicklung der Idee und Recherchen zum Geschäftsmodell hatten die Schüler nur zehn Wochen Zeit gehabt, bei nur einer Stunde Unterricht im Fach Wirtschaft.

Schüler erhalten Preise

In der Wahl der Branche waren die Schüler frei. Dies erläutert Christina Wenzel, die am Carl-Spitzweg-Gymnasium die Fachbetreuung innehat. Dort findet am 2. Mai um 16 Uhr eine ähnliche Präsentation statt. Für Schulleiter Robert Christoph vom Max-Born-Gymnasium war die Präsentation von Geschäftsideen, die erstmals in dieser Form stattfand, ein Beleg „für die fruchtbare Verbindung zwischen Bildung und Germeringer Wirtschaft“. Die Preise für die Präsentation wurden vom Wirtschaftsverband Germering ausgelobt: Für die Sieger ein 150-Euro-Gutschein einer Burger-Bar, für die Platzierten gab es einen 40-Euro-Gutschein einer Eisdiele.

Hans Kürzl