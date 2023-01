Gesangsverein Maisach hatte zahlreiche Auftritte und Konzerte

Das Adventskonzert am 17. Dezember war der Abschluss einer Adventszeit voller Konzerte und Auftritte für den Gesangsverein Maisach. © privat

Maisach - Auf einen regelrechten Adventsmarathon kann der Gesangsverein Maisach zurückblicken. In den letzten Wochen fanden für die Mitglieder viele Auftritten statt. Zum Ende des Jahres wurden noch Mitglieder und Förderer geehrt.

Die Jugend des Gesangverein Maisach präsentierte sich in der Weihnachtszeit zum wiederholten Male mit einem vollem Programm. Am 4. Dezember veranstaltete der Gesangverein seinen Weihnachtsbazar. Hier traten traditionell die Fridolinküken, die Fridolinspatzen sowie die Sound of Voices unter Doris Fischer, die dieses Mal das Dirigat übernahm, auf. Außerdem unterstützten sie die Eröffnung des Maisacher Advents am 10. Dezember auf dem Rathausplatz musikalisch. Bereits am 8. Dezember lud das Netzwerk Musik zum achten Mal zu einem Adventskonzert ein. Die Fridolinküken und –spatzen verbreiteten gemeinsam mit den Chören der Grundschule sowie der Bläserklasse der Blaskapelle weihnachtliche Stimmung in der Kirche. Gemeinsam zeichneten sie ein farbenprächtiges Klangbild, das alle gefühlvoll für die Adventszeit einstimmte.



Adventskonzert als Höhepunkt

Mit einem sehr vielseitigen und anspruchsvollen Adventskonzert am 17. Dezember in der Maisacher Pfarrkirche beendeten die knapp 60 Sängerinnen und Sänger des Gesangverein Maisach unter der Leitung ihres Dirigenten Christian Meister ein endlich wieder erlebnisreiches Chorjahr. Fridolinküken, Fridolinspatzen und „Sound of Voices“ intonierten sauber und schwungvoll bekannte und unbekannte Weisen und Weihnachtslieder. Umrahmt wurden die Nachwuchssänger vom Gemischten Chor des Gesangvereins mit vierstimmigen Adventschören sowie festlicher Weihnachtsmusik in einer gut einstündigen Darbietung. Begeisterter Applaus in der gut besetzten Kirche entließen Publikum und Mitwirkende in eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.



Ehrungen zum Ende des Sängerjahrs

Nach zwei Jahren Pause beendete der Gesangverein das Sängerjahr in der Brauerei Maisach. Nach dem gemeinsamen Essen wurde es besinnlich, denn Rebecca Lampe, Alexander Freitag und Peter Pratter stimmten mit Akkordeon, Diatonischer und vorgetragenen Gedichten und Texten auf das Weihnachtsfest ein. Der festliche Rahmen des Vereinsabends wurde wieder genutzt, um aktive Sängerinnen und Sänger sowie verdiente Förderer des Vereins zu ehren. Klaus Wenske überreichte die Ehrungen als erster Vorstand des Vereins.

red