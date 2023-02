Weitere potenzielle Aussteller gesucht

Gesundheitsmesse mit „Mitmach-Charakter“

Von: Claudia Becker

Sportlich, gesund, fit: Die Planungen für die Germeringer Gesundheitsmesse laufen auf Hochtouren. Mit dabei (von links): Bernhard Adam von der AOK sowie Gerald Haderlein und Christian Weiler, die beiden Organisatoren der GiG. © Claudia Becker

Germering – Wie wichtig Sport und Gesundheit sind, ist vielen vor allem in und nach den Corona-Jahren noch einmal bewusster geworden. Gerade die mentale Gesundheit wurde in der Vergangenheit oftmals auf die Probe gestellt und ist in Mitleidenschaft geraten.

Von außen sieht man es den Menschen nicht an, wie es innen drin aussieht, wie labil die Psyche vielleicht ist. Ein Lächeln oder das Funktionieren im Alltag täuscht meistens über eine ernsthafte psychische Erkrankung hinweg. Umso wichtiger ist in diesem Bereich das Thema Aufklärung. Deswegen nimmt es auch einen großen Stellenwert bei der diesjährigen Germeringer Gesundheitsmesse „GiG – gesund in Germering“ des Wirtschaftsverbandes in Anspruch.

Die beiden Germeringer Urgesteine – und gleichzeitig Organisatoren der GiG – Gerald Haderlein und Christian Weiler stellten nun das vorläufige Programm der Messe, die Anfang Mai in und auch vor der Stadthalle stattfinden wird, gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Bernhard Adam, der stellvertretend für die AOK anwesend war, vor.



Adam erklärte, dass die AOK nicht nur mit einem Stand an der GiG teilnehmen werde, sondern auch einen besonderen Gast in petto habe: „Wir planen ein Angebot mit Fachvortrag für geladene Arbeitgeber zum Thema `Psychische Gesundheit‘. Prominenter Gast ist dabei Sven Hannawald.“ Dieser wirbt für einen offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen und wird in einem Gespräch seine persönlichen Erfahrungen mit psychischen Belastungen schildern. Ein Foto oder Autogramm von dem ehemaligen Skispringer sei aber sicherlich für alle Germeringer drin, so Adam.



Neben etwa 20 Ständen regionaler Aussteller wie (Sport-)vereinen oder Praxen, wird es interaktive Workshops und Vorträge mit dem Schwerpunkt Bewegung, Sport und Gesundheit im Allgemeinen geben. „Der Mitmach-Charakter ist uns wichtig“, sagt Haderlein. Da die Messe aufgrund der Corona-Pandemie nun das erste Mal wieder seit 2019 stattfinden kann, sind die Ideen bei den beiden Organisatoren stetig gewachsen und nun für eine Umsetzung bereit.



Weitere potenzielle Aussteller gesucht

Geplant ist der Startschuss für die Öffentlichkeit am Samstag um 12 Uhr mit einer ADFC-Radtour quer durch die nahe Umgebung. Ab 14 Uhr sollen dann Yogaeinheiten und andere Aktivprogramme wie Torwandschießen auf die Germeringer warten. Mitmachen und vorbeischauen, so betonen es Haderlein und Weiler, könne nämlich jeder – egal ob jung oder alt, Vereinsmitglied oder eher Couch-Potato. Noch seien die Planungen nicht bis ins letzte Detail ausgefeilt und auch interessierte Aussteller haben noch die Möglichkeit, ihren Stand auf der GiG aufzustellen. Am Abend plane man ein Abendprogramm mit Licht und Feuer und am Sonntag sollen die Germeringer sich in Kombination mit einem Besuch des Marktsonntages und der Autoschau noch einmal ein Bild von den einzelnen Angeboten machen können. Höhepunkt der Messe soll wieder ein Gewinnspiel werden. „Die Gäste können sich auf einen tollen Hauptgewinn sowie mehrere kleinere Preise freuen“, erklärt Weiler. Dazu soll es ein Stempelsystem geben mit dem man von Stand zu Stand ziehen kann.

Infos zur GiG: Die Gesundheitsmesse „GiG – Gesund in Germering“ findet am 6. und 7. Mai in und vor der Stadthalle Germering statt. Samstag, 6. Mai: 14 bis 18 Uhr Sonntag, 7. Mai: 10 bis 16 Uhr

„Wir wollen etwas für die Leute vor Ort machen“, sagt 2017 von Albert Metz initiiert, übernahmen Weiler und Haderlein 2019 die Messe und präsentieren nun – nach einer ungewissen Corona-Pause – die dritte Auflage. „Keiner wusste, wie und wann es weitergehen würde“, sagt Haderlein. Um in den letzten Jahren am Ball zu bleiben und nicht in Vergessenheit zu geraten, hatten sich die beiden Germeringer immer wieder Aufgaben ausgedacht, mit denen sie die Bürger, insbesondere auch eine jüngere Zielgruppe, zu sportlichen Aktivitäten motivieren wollten. Diese wurden vorwiegend auf der Plattform Facebook beworben. So gab es den Challenge Run 2020 oder die 24-Stunden Hula Hoop Challenge 2022. In dieser Zeit habe sich eine regelrechte „GiG Familie“ aufgetan, die die beiden seither tatkräftig unterstütze. Nun sei die Freude groß, dass die Messe endlich durchgeführt werden könne und möglichst viele Germeringer daran teilnehmen werden.

Claudia Becker