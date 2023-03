„Der gläserne Schmetterling“

Teilen

Der erste Band der Schmetterlings-Trilogie von der Autorin C. I. Jordan. © tredition

Region – Kaley Sullivan ist jung, attraktiv und selbstbewusst. Ihr Job in einem Callcenter ist nicht besonders spannend, hält sie aber über Wasser.

Umso mehr genießt sie den glamourösen Partyabend mit ihren Freundinnen. Er wird brutal enden: Ohne den Einsatz des Polizisten Zac Gregory hätte Kaley diese Nacht kaum überlebt. Doch die feinen Bande zwischen ihr und ihrem Retter sind nicht unproblematisch. Souverän changiert der fesselnde und schön gestaltete Debütroman „Der gläserne Schmetterling“ (Erscheinungstermin 15. Februar 2023) von C. I. Jordan zwischen Liebesgeschichte und Krimi. Erhältlich als Taschenbuch, 260 Seiten, 14,90 Euro.

Über die Autorin

Carina I. Jordan tauchte bereits als Kind gerne in die Welt der Bücher ab und schreibt seit ihrer Schulzeit Geschichten. Durch das Coaching „Mentale Stärke“ der Boxweltmeisterin Rola El-Halabi fand sie nach einigen Jahren Pause zu ihrer Kreativität zurück und lebt seitdem ihre Leidenschaft. Zu diesem Zeitpunkt entstand ihr Erstlingswerk „Der gläserne Schmetterling“. Ein Kurs von Sebastian Fitzek bei „Meet Your Master“ bestärkte sie zusätzlich. Weitere Projekte sind in Planung. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren Haustieren in der Nähe von Ludwigsburg.

+++GEWINNSPIEL+++

Der Kreisbote verlost drei Exemplare von „Der gläserne Schmetterling – Band 1“, Auftakt der Schmetterlings-Trilogie. Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis Mittwoch, 22. März 2023, unsere Hotline 0137/8226255 (50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis ggfs. abweichend, Audiotex Deutschland GmbH) anrufen und das Lösungswort „Schmetterling“ nennen oder das Gewinnspielformular ausfüllen. Die Gewinner werden benachrichtigt, das Buch muss dann in unserer Geschäftsstelle in Fürstenfeldbruck abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

red