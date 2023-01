Närrische Faschingszeit beginnt: Glanzvolle Inthronisation der Faschingsgilde Olching

In Anlehnung an den Film „Greatest Showman“ begeisterte die FGO ihr Publikum. © Faschingsgilde Olching

Olching – Das offizielle Prinzenpaar der Stadt Olching wurde am Samstag, 7. Januar, erstmalig mit einer glamourösen Inszenierung präsentiert.

Die feierliche Krönung war ein Höhepunkt und stand ganz unter dem diesjährigen Motto: „The Greatest Show“. Passend dazu wurde mit einer artistischen Trapez Nummer ein schwarzer Zylinder als Symbol für die Show auf die Bühne gebracht, der sich dann mit Feuereffekten in einen überdimensionalen Zylinder auf der Bühne verwandelte. Aus diesem entstiegen Prinzessin Amelie I. und Prinz Luca I.

Prinzenpaar erhalten Insignien der Macht

Anschließend erhielten die beiden, aus den Händen der Präsidentin Martina Klein-Minigshofer die Insignien der Macht – Zepter und Krone. Nach dem Empfang dieser Insignien darf sich das Prinzenpaar Lieblichkeit und Tollität nennen. Nach anhaltendem Applaus und der Aufführung des Prinzenwalzer überreichte Bürgermeister Andreas Magg den Rathausschlüssel, damit die Regenten bis Faschingsdienstag die Stadt regieren können. Unter den 600 Gästen waren viele Vertreter der Olchinger Politprominenz sowie Pfarrer Josef Steindlmüller. Den Gratulationsreigen eröffnete im Anschluss das scheidende Prinzenpaar der vergangenen Saison, Jessica I. und Philipp I., die die Prinzenkette übergaben. Es folgten die Glückwünsche von Gönnern und Sponsoren der Faschingsgilde sowie mehreren befreundeten Gastgesellschaften.

„Spirit of Motion“ verzaubert

Anschließend präsentierte die Showtanzgruppe „Spirit of Motion“ ihre neue Show mit dem Motto „The Greatest Show“ unter tosendem Beifall. Anmoderiert wurde von den Hofmarschallen Nadja und Guido Amendt. Die Trainer Gerhard Maier und Franziska Riedl hatten in den vergangenen Monaten eine eindrucksvolle und rasante Show auf die Bühne gebracht. Das diesjährige Motto „The Greatest Show“ ist an den bekannten Film angelehnt und mit einzigartigen Elementen sowie aufwendigen Kostüme umgesetzt. Dieses Jahr spielte wieder die Högl Fun Band zum Tanz auf. Sie sorgten bis spät in die Nacht für eine gute Stimmung und eine volle Tanzfläche.

Technischer Rahmen auf höchsten Niveau

Bereits seit 27. Dezember wurde die Mehrzweckhalle in der Mittelschule am Schwaigfeld von den rund 30 Aktiven der Faschingsgilde Olching (FGO) in einen festlichen Ballsaal verwandelt. Dazu wurden über 20 Tonnen Material in die Halle getragen – Teppichböden verlegt, Wände abgehängt, Bühne, Tanzboden, Tische, Stühle, Deko und vieles mehr aufgebaut. Die Besucher gelangten über einen roten Teppich in den festlich geschmückten Ballsaal. Das Saallicht ging an, die Band fing an zu spielen und somit neigte sich die lange Planungs- und Aufbauphase dem Ende zu. Traditionell startet die FGO gleich nach Neujahr mit Ihrer Inthronisation in die närrische Faschingszeit. Der technische Rahmen der Inthronisationsgala war auf höchstem Niveau. Mit knapp 100 Scheinwerfern und mehreren Dutzend Pyrotechnikeffekten kreierte das Technik-Team unter der Leitung von Klaus Kubesch und Robert Daniel im Ballsaal und auf der Tanzfläche immer wieder unterschiedliche Stimmungen und sorgte dafür, dass alle Programmpunkte der Veranstaltung ins rechte Licht gesetzt wurden.

Die nächsten Veranstaltungen

Das nächste Veranstaltungs-Highlight der Faschingsgilde Olching ist das Gardefestival am Sonntag, 29. Januar, (Einlass um 14.30 Uhr, Beginn 15 Uhr) im Puchheimer Kulturzentrum. Neben den Tänzern der FGO werden dort elf weitere Garden zu sehen sein. Kartengibt es im Jeans House Olching am Nöscherplatz und an der Abendkasse. Ebenso wird es eine Faschingsparty für die Kleinen am 19. Februar im Kolpingheim Olching geben. Kartenvorverkauf hierfür startet am 4. Februar ebenfalls im Jeans House Olching am Nöscherplatz sowie an der Einlasskasse. Beginn ist um 14.30 Uhr, Einlass um 14 Uhr. Weitere Informationen über die Faschingsgilde Olching und ihr aktuelles Programm sowie Buchungsanfragen unter www.fgo.de oder auf Facebook unter Faschingsgilde Olching.

red