Vhs bei Heimatguthaben dabei

Teilen

Markus Jaekel (rechts), Vertreter der Heimatguthaben GmbH, begrüßt Christian Winklmeier, Geschäftsführer der Volkshochschule als Akzeptanzstelle des Heimatguthabens. © VHS FFB

Fürstenfeldbruck – Die Gretl-Bauer-Volkshochschule ist ab sofort Teil des Projekts „Heimatguthaben“ in der Stadt Fürstenfeldbruck. Markus Jaekel, Vertreter der Heimatguthaben GmbH, und Christian Winklmeier, Geschäftsführer der Volkshochschule freuen sich darüber, dass in Zukunft auch in der Volkshochschule Gutscheine von Heimatguthaben ausgeben, aufgeladen und eingelöst werden können.

Markus Jaekel erklärt: „Heimatguthaben ist ein digitales Stadtgutscheinsystem, das zum Ziel hat, regionale Händler und Institutionen zu fördern, eine regionale Marketinggemeinschaft auf die Beine zu stellen und Mitarbeiter aus der Region durch Ausgabe von Gutscheinen zu binden. Jede Person kann bei den Akzeptanzstellen Gutscheine



erwerben, aufladen oder einlösen, sodass hier am Ende ein niederschwelliges Angebot entsteht, das für alle Seiten von Vorteil ist. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Fürstenfeldbruck zu stärken und regionale, kleine und mittelständische Händler zu unterstützen. Die Volkshochschule passt hervorragend zu unseren weiteren etwa 40 Partnern, die das System in den vergangenen Monaten umgesetzt haben.“



Christian Winklmeier ergänzt: „Die Volkshochschule als der regionale Bildungsanbieter hat ein großes Interesse daran, dass die Brucker Händler und Institutionen zusammenhalten und gemeinsam für eine Belegung der Stadtkerne sorgen. Wir wollen eine lebendige Gesellschaft und attraktive Geschäfte, um ein Brucker Heimatgefühl zu schaffen. Die Volkshochschule freut sich darüber, ein Teil dieses Systems sein zu dürfen. Durch unsere zentrale Lage und die vielen Teilnehmenden sind wir prädestiniert dafür, an diesem Projekt teilzunehmen. In Zukunft können sich alle Besucher unseres Gebäudes entweder mit Gutscheinkarten eindecken oder ihre Gutscheine bei uns einlösen und unkompliziert ihre Kursgebühr begleichen.“

red