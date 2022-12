Gröbenzell sucht Bücherspenden und mehr

Der Gröbenzeller Bücherflohmark findet 2023 wieder in gewohnter Größe statt (Symbolbild). © olegkrugllyak/PantherMedia

Nach der Corona-Pause kann der Gröbenzeller Bücherflohmarkt am Wochenende nach Aschermittwoch wieder in gewohnter Größe stattfinden.

Doch dafür wird Ihre Unterstützung gebracht. Das Bücherflohmarkt-Team bittet um Spenden von Büchern, Schallplatten, CDs, DVDs und Spielen. Damit wird etwas Gutes getan und so zahlreichen Hilfsprojekte unterstützt, die vom Erlös des Bücherflohmarkts gefördert werden. Wer also über Weihnachten etwas ausmistet, kann seine ausrangierten Bücher, Spiele uns mehr für den guten Zweck dem Bücherflohmarkt spenden.

So kann man spenden

Abgabezeiten sind von Dienstag, 3. bis Montag, 9. Januar 23. Dienstag, Donnerstag und Samstag von 10 bis 13 Uhr, Mittwoch und Montag von 14 bis 17 Uhr in Gröbenzell, Alpenstr. 68. Bitte bringen Sie die Bücher möglichst in Bananenkartons, die t es in allen Supermärkten kostenlos gibt. Verkauft werden die Bücher, Schallplatten, CDs und Spiele beim Gröbenzeller Bücherflohmarkt am 25. und 26. Februar 2023 gut sortiert und übersichtlich aufgebaut in der Paul-Barth-Halle – ehemals Wildmooshalle - Gröbenzell.

Mehr Informationen siehe: www.groebenzeller-buecherflohmarkt.de.

red