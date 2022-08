Gröbenzell wird 70 – Zeit zu feiern und auf die Ereignisse der letzten Jahre zurückzublicken

Von: Julia Huß

Anlässlich des runden Geburtstags findet Martin Schäfer, der seit 2014 Bürgermeister ist, in seiner Rede lobende Worte für alles, was in den letzten 70 Jahren erreicht werden konnte. © Huß

Gröbenzell – Einen „noch jungen Hüpfer“ nennt Dr. Sven Deppisch vom historischen Verein „Die Gröbenhüter“ die Gemeinde Gröbenzell. Und auch wenn 70 Jahre ein stolzes Alter ist, geht die Gemeinde im Gegensatz zu seinen Nachbarn tatsächlich als fast noch jugendlich durch. Dennoch kann nun anlässlich des runden Geburtstags auf eine bewegte Geschichte zurückgeblickt werden.

Am 1. August 1952 wurde Gröbenzell zur Gemeinde erhoben und dieses Ereignis wurde nun 70 Jahre später auf den Tag genau im neuen Rathaus mit Vertretern der Nachbarstädte und -gemeinden gefeiert. Anlässlich des runden Geburtstags findet Martin Schäfer, der seit 2014 das Amt des Bürgermeisters bekleidet, in seiner Rede lobende Worte für alles, was in den letzten 70 Jahren erreicht werden konnte. Allerdings zeigt sich Schäfer auch sehr reflektiert – vor allem angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation. „Es sind schwierige Zeiten“, resümiert der Bürgermeister in Bezug auf die Folgen der Pandemie, Energiekrise und allen Problematiken, die derzeit auch die Bürger seiner Gemeinde beschäftigen. Aber Schäfer findet in diesen unsicheren Zeiten auch positive Worte: „Wir sind eine starke Gemeinde, wenn es darauf ankommt, stehen die Gröbenzeller zusammen.“ Als Ziel für die Zukunft soll die Gemeinde vor allem ein attraktiver und lebenswerter Wohnort für alle bleiben. „Egal was die nächsten Jahre bringen, wir stellen uns den Herausforderungen“, erklärt er.



Deppisch nimmt Gäste mit auf Reise durch die Jahre

Nach Schäfers Worten nimmt Dr. Sven Deppisch in seinem Vortrag die Gäste noch mit auf eine Reise durch die Jahre. Auf dieser historischen Reise wird schnell klar, dass Gröbenzell in den letzten Jahren viele verschiedene Stationen durchlaufen hat. Deppisch berichtet vom großen Bauboom zwischen 1970 und 1980 unter dem damaligen Bürgermeister Eicke Götz. In dieser Zeit wurden viele Großbauprojekte realisiert und der erste hauptamtlich agierende Bürgermeister machte sich stark für eine Verbesserung der Infrastruktur und Lockerung der damals angespannten Verkehrslage dank Projekten wie die Bahnunterführung in der Freyastraße.



Durch diese Verbesserungen wuchs die Attraktivität der Gemeinde weiter. Das spiegelt sich auch in den Einwohnerzahlen wider, die von 6.821 (1960) auf 11.919 (1970) hochkletterten. Im Jahr 2022 hat sich die Zahl bei um die 19.700 eingependelt. Damit bleibt Gröbenzell aber einer der am dichtesten besiedelten Gemeinden Deutschlands.

Gröbenzell bleibt Gröbenzell

2011 stand die Möglichkeit zur Debatte, dass Gröbenzell von einer Gartenstadt-Vorortgemeinde zu einer richtigen Stadt werden sollte, die Mehrheit der Wahlberechtigten sprach sich bei einem Bürgerentscheid jedoch dagegen aus. „Aus einer kleinen Siedlung wurde eine aufstrebende Kommune, die ihren Eigensinn bewahrte, Gröbenzell soll Gröbenzell bleiben“, kommentiert Deppisch die damalige Entscheidung. Dennoch durchlebte die Gartenstadt trotzdem viele Veränderungen, wie die Erschließung eines Gewerbegebiets, die Auszeichnung zur Fair Trade Gemeinde und weitere Großbauprojekte. „Die Gemeinde hat sich in den letzten 70 Jahren gewandelt und kann und wird sich auch in Zukunft dem Wandel nicht versperren“, fasst Schäfer abschließend zusammen.

