Gröbenzeller Bücherflohmarkt heuer im Sommer: Am 30. und 31. Juli wieder in Kisten stöbern

Teilen

Nicht ganz so groß wie hier soll der Gröbenzeller Bücherflohmarkt heuer ausfallen. © privat

Gröbenzell – Der traditionelle Gröbenzeller Bücherflohmarkt ist zwei Jahren Corona zum Opfer gefallen. Um für die vielen treuen Kunden, Bücherliebhaber einen Ersatz zu bieten, veranstaltet das Team nun einen Gröbenzeller-Sommer-Bücherflohmarkt, der etwas kleiner ist, aber trotzdem viel zu bieten hat.

Er findet statt am Samstag, 30. Juli, von 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 31. Juli, von 10 bis 18 Uhr in der Wildmooshalle, Wildmoosstraße 3. Alle Bücherwürmer, Leseratten und Freunde besonderer Bücher sind eingeladen, wieder einzutauchen in eine Welt voller Bücher einzutauchen und in den vielen Kisten zu stöbern. Wie immer gibt es Bücherkisten voll mit Krimis, Romanen, Biografien, Reiseführern, Kinder- und Kochbüchern, fremdsprachige Lektüre und Büchern aller Art. Alle Kategorien und weitere Informationen gibt es auch online unter www.groebenzeller-buecherflohmarkt.de. Eine extra Raritätenecke mit besonderen Büchern, Kunstbänden und Kunstdrucken lässt Sammlerherzen höher schlagen. CD’s, DVD’s und Spiele sind ebenfalls im Sortiment. Mit dem Einkauf unterstützen die Besucher wie gewohnt zahlreiche Hilfsprojekte im In- und Ausland.

red