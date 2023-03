Der Gröbenzeller Bücherflohmarkt lockte so viele Besucher wie noch nie an

Von: Eva Lindemann

Bücher aller Art: Über 200 verschiedene Kategorien und Genres waren geboten. © Claudia Becker

Gröbenzell - In langen Schlangen, ausgerüstet mit Tüten, Wägen und Kartons warteten unzählige Menschen am 25. Februar vor der Paul-Barth-Halle, denn der Gröbenzeller Bücherflohmarkt fand wieder in voller Größe statt.

Der Andrang war groß, als am 25. und 26. Februar in der 1.200 Quadratmeter großen Turnhalle Bücher aller Art angeboten wurden. Dicht gedrängt stöberten die Besucher in Kisten mit Sachbüchern, Romanen, Reiseführern und vielem mehr. „Es waren so viele Menschen wie noch nie da“, berichtet Renate Müller, die zum Organisationsteams des Flohmarkts gehört. Sie schätzt das weit über 3.000 Besucher sich mit Büchern, Schallplatten, CDs und Spielen eindeckten. Das sei deutlich mehr als vor der Pandemie, so Müller. Trotz diesem Rekord gäbe es ein Manko: Die Einnahmen seien trotz dem großen Andrang nicht stark gestiegen. „Früher haben die meisten über zehn Bücher mitgenommen, diesmal waren viele mit nur drei oder vier Käufen dabei“, erklärt sie den Umstand.



Nächster Termin steht schon fest

Müller ist trotzdem sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch die Auktion am Samstag, bei der ein paar besonders schöne Bücher, unter anderem über das englische Königshaus, versteigert wurden, war ein Erfolg. „Die Auktion hat für mehr Einnahmen gesorgt und ein bisschen Abwechslung für die Besucher gebracht“, freut sich Müller. Der Bücherflohmarkt ist kaum vorbei, da steht der nächste Termin schon fest. Am Wochenende vom 17. und 18. Februar 2024 können Lesebegeisterte in der Paul-Barth-Halle wieder Bücher zu Schnäppchenpreisen ergattern und damit Gutes tun. Denn alle Einnahmen gehen, neben ein paar geringen Organisationsausgaben, an drei gemeinnützige Vereine: „Gröbenzell hilft“, „Handwerker für Darfur “ und „CAMPO LIMPO Solidarität mit Brasilien“.

