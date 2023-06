Essen, trinken, hüpfen

Große Sprünge: Bei der Jugendbürgerversammlung geht es auf dem Trampolin hoch hinaus. © MAXX Arena

Gröbenzell – Unter dem Motto „Meet and Jump“ findet für alle Jugendlichen von zwölf bis 21 Jahren am 6. Juli die Jugendbürgerversammlung in der MAXX Arena in Gröbenzell statt.

Dabei steht ein kurzer Austausch mit Bürgermeister Martin Schäfer und den Jugendlichen auf dem Programm: Was wünschen sie sich von der Politik? Gibt es Themen und Ideen, die bewegen? Ebenfalls dabei sind der neue Jugendbeirat, Jugendreferentin Karin Spangenberg sowie das Team der JBS Impuls 8406.

Im Anschluss an den Austausch steht vor allen Dingen „Spaß haben“ auf dem Programm – kostenlos und ohne Anmeldung. Die Gemeinde Gröbenzell freut sich über viele Jugendliche. Stattfindet die Versammlung in der MAXX Arena, Industriestraße 28/28a in Gröbenzell, von 18 bis 21 Uhr am Donnerstag, 6. Juli.

red