Gröbenzeller Schülerfirma gewinnt „Junior“ Landeswettbewerb

Teilen

Ganz professionell: BagAge aus Gröbenzell bei der Präsentation ihres Unternehmens. © JUNIOR in Bayern

Gröbenzell – Die junior Unternehmen BagAge und cycleOFbread haben den Junior Landeswettbewerb der IW Junior in Bayern für sich entscheiden können.

In der Preisverleihung lobte die Jury jeweils das stimmige Gesamtkonzept, was sich in hohen Punktzahlen in allen Kategorien niederschlug. Nun dürfen die Jungunternehmer Bayern beim Junior Bundeswettbewerb vertreten und haben die Chance, Deutschlands beste Schülerfirma zu werden. BagAge von der Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell überzeugte die Jury mit ihrem Unternehmen, das hochwertig verarbeitete Taschen aus ausrangierten Lkw-Planen herstellt. Sie teilen sich den ersten Platz mit cycleOFbread von der Klara-Oppenheimer-Schule aus Würzburg.

Landeswettbewerb vom 12. bis 14. Juni

Beide Schülerfirmen stellten in den Juryinterviews, den eingereichten Geschäftsberichten und den Bühnenpräsentationen souverän ihre Strategien und Ziele dar. Auf dem Landeswettbewerb wurden zwei erste Plätze vergeben – damit qualifizierten sich die Schüler für die Teilnahme am Bundeswettbewerb von 12. bis 14. Juni. Mit diesem Preis haben sie die Chance auf den Titel „Bestes Junior Unternehmen 2023“ sowie auf das Ticket zum Gen-E Festival, Europas größtem Entrepreneurship-Event und gleichzeitig dem Europaentscheid der Schülerfirmen.



So geht es beim Landeswettbewerb weiter

Beim Landeswettbewerb präsentieren sich die Schülerfirmen einer Jury aus Experten mit ihrer Geschäftsidee, dem Geschäftsbericht, in einem Jury-Interview und mit einer Unternehmenspräsentation auf der Bühne. Ausgezeichnet wurden die Schülerfirmen mit dem stimmigsten Gesamtkonzept. Dazu zählt auch der Entwicklungsprozess der Schüler, ihr Umgang mit Herausforderungen im Team und die Fähigkeit, potenzielle Kunden und Investoren zu begeistern.

red