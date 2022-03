Großer Schaden nach Feuer im Vereinsheim des TSV Moorenweis

Schock beim TSV Moorenweis: In der Nacht des 18. März brannte das Vereinsheim. © TSV Moorenweis

Moorenweis - Im Vereinsheim des TSV Moorenweis brach am 18. März ein Feuer aus. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Ein Zeuge meldete in der Nacht gegen 2.45 Uhr Flammen und Rauch aus dem Tennisheim in der Albertshofener Straße in Moorenweis. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. „Wir unterstützten bei den Löscharbeiten mit einem Atemschutztrupp im Außenbereich und öffneten das Dach über die Drehleiter um von oben zu löschen. Hierbei kamen zwei weitere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Die Wasserversorgung der Drehleiter erfolgte über das Tanklöschfahrzeug.“, berichtet die Feuerwehr Moorenweis von ihrem Einsatz. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck nahmen den Brandort im Laufe des heutigen Tages in Augenschein. „Es wird derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen“, vermutet die Kripo.

red