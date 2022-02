Grüne Grafrath starten Initiative für mehr Verkehrssicherheit

Teilen

Unter anderem für die Bahnhofstraße fordern die Grafrather Grünen ein Tempolimit von 30 km/h. © Daschner

Grafrath – Bei den Grafrather Bürgerversammlungen der letzten Jahre war die Verkehrssicherheit auf Bahnhof-, Haupt- und Mauernerstraße immer wieder großes Thema. Für die enge, kurvige und teils abschüssige Durchgangsstraße wurde immer wieder Tempo 30 gefordert. Eltern beklagten unsichere Schulwege, fehlende Straßenquerungen und zu hohe Geschwindigkeiten.

Auch die Lärmbelästigung ist für viele Anwohner ein großes Thema. 2018 und 2020 hat der Gemeinderat bereits zweimal beschlossen, sich grundsätzlich für Tempo 30 einzusetzen, aber das für diese Kreisstraße zuständige Landratsamt verweigert bisher eine Umsetzung. Seit vielen Monaten herrscht daher Stillstand. Nun kommt von Berlin Bewegung in die Sache.



Verkehrsminister Volker Wissing erklärte Mitte Januar, er könne sich vorstellen, den Kommunen zu Tempo 30 mehr eigene Entscheidungsbefugnisse zu geben.



Die Grüne Gemeinderatsfraktion greift das Thema Tempo 30 daher wieder auf und macht eine Reihe von Vorschlägen zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherheit. Als erstes wurde in der Gemeinderatssitzung am 14. Februar der Antrag gestellt, dass Grafrath der bundesweiten Initiative von Städten und Gemeinden beitritt, die von Berlin mehr eigene Entscheidungsbefugnisse zu Tempo 30 fordert. Verkehrsreferent Arthur Mosandl (Grüne) erklärte: „Bürgermeister Kennerknecht weist zurecht immer darauf hin, dass der Gemeinde bei Tempo 30 die Hände gebunden seien. Mit dem Beitritt zur Initiative der Städte und Gemeinden kann der Gemeinderat deutlich machen, dass man sich damit nicht abfinden muss“.



Die Grünen werden in den kommenden Wochen im Gemeinderat konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Schulwegsicherheit an der Bahnhof- und Hauptstraße und anderen wichtigen Stellen im Ort präsentieren. Weitergearbeitet werden soll auch an der Umsetzung des beschlossenen Radwegekonzepts für die Bahnhofstraße. Der bestehende einseitige Fahrradschutzstreifen müsse ergänzt werden durch einen kombinierten Rad-Fußweg auf der Gegenseite. Ziel müsse insgesamt die Verbesserung der Verkehrssicherheit für Schulkinder, Fußgänger und Radfahrer sein, so Fraktionssprecher Thomas Prieto Peral.

red