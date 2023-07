„Zeit des Aussitzens muss enden“

Teilen

Auftakt: Mit dem Sommerfest starteten die Grünen offiziell in den Wahlkampf. © Bündnis90/Grüne FFB

Fürstenfeldbruck - Die Landkreis-Grünen starteten in den Wahlkampf und verabschiedeten gleichzeitig den langjährigen Landtagsabgeordneten Martin Runge.

Am 25. Juni fand im Veranstaltungsforum Fürstenfeld der Wahlkampfauftakt der Kreis-Grünen statt. Ehrengast und Hauptrednerin der Veranstaltung war Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen und Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag.



Viele Baustellen zu denen Entscheidungen getroffen werden müssen

Weitere Redner waren Gabriele Triebel, Landtagsabgeordnete der Grünen und Direktkandidatin für die Stimmkreise Landsberg/Lech und Fürstenfeldbruck-West, sowie Andreas Birzele, Direktkandidat für den Stimmkreis FFB-Ost. Sie fanden deutliche Worte für die aktuelle Regierung unter Markus Söder und skizzierten in ihren Beiträgen ihr Wahlprogramm. „Wir brauchen ab Oktober unbedingt eine Staatsregierung, die den Willen und auch den Mut hat, die dringend notwendigen Veränderungen anzugehen“, so Andreas Birzele. „Auf den verschiedenen Baustellen – sei es Fachkräftemangel, Bildung und Ausbildung, Umwelt- und Naturschutz oder Energiewende, um nur einige zu nennen – müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, wenn wir unsere Wirtschaft hier in Bayern fit für die Zukunft machen wollen. Die Zeit des Aussitzens dringend notwendiger Reformen muss endlich vorbei sein. Das sind wir unserem Land und den Menschen schuldig“, so der Schreinermeister aus Hörbach.



„Wir starten jetzt mit voller Kraft in den Wahlkampf.“

„Das Sommerfest war ein gelungener Start in den Landtagswahlkampf, wir haben gezeigt, dass wir starke Kandidaten für alle Ebenen haben“, so Gabriele Triebel. „Wir starten jetzt mit voller Kraft in den Wahlkampf, mit Inhalten für ein zukunftsfähiges Bayern. Wir brauchen jetzt eine vorausschauende Politik, die Herausforderungen mutig anpackt und beharrlich an notwendigen und nachhaltigen Lösungen arbeitet und endlich eine Modernisierung der schulischen Bildung, die allen jungen Menschen gerecht wird und sie fit für die Herausforderungen der Zukunft macht!“

Martin Runge verabschiedet

Ein weiterer Programmpunkt am Sonntag war die Verabschiedung des langjährigen Landtagsabgeordneten Martin Runge, der im Oktober nicht mehr zur Wahl antritt. Beate Walter-Rosenheimer, Bundestagsabgeordnete der Grünen, hielt eine Laudatio und würdigte die Arbeit von Martin Runge. Anschließend überreichten ihm Lisa Stockmann und Hans Sautmann eine Torte in Form einer S4. Katharina Schulze würdigte sein langjähriges Engagement für die Grünen im Bayerischen Landtag und seine Arbeit im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Stammstrecke.



Die Grünen Ideen seien gefragt

„Es war wichtig, dass wir uns nach den turbulenten letzten Wochen alle hier getroffen haben, um uns gemeinsam auf den Wahlkampf einzustimmen. Die letzte Zeit war für uns Grüne auf Landes- und Bundesebene nicht einfach“, so Kreissprecherin Lisa Stockmann. Und Kreissprecher Hans Sautmann ergänzt: „Die Vorgängerregierungen haben die dringend notwendigen Reformen bewusst ignoriert und damit riskiert, dass Deutschland in vielen Bereichen nicht mehr zukunftsfähig ist. Wenn jetzt Markus Söder und Hubert Aiwanger mit populistischen Halbwahrheiten die Menschen in Bayern um ihre Zukunft bringen wollen, sind unsere grünen Ideen für wirksamen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, gute Bildung und zukunftssichere Arbeitsplätze umso gefragter“.

red