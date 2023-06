Stattdessen besser essen

Startschuss für das Präventionsprojekt „Iss Dich clever“ an der Grundschule Fürstenfeldbruck Nord. © AOK Bayern

Fürstenfeldbruck – „Gesunde Schule – gesunde Kinder“: Nach dreijähriger Pilotphase startet die Grundschule Nord mit dem Präventionsprojekt „Iss Dich clever“. Die Kampagne ist eine Kooperation der AOK Bayern mit dem Verein „Iss Dich clever“.

Generell geht es darum, „Gesundheit und Wohlbefinden von Grundschülern in ihrem Lebensumfeld nachhaltig zu stärken“, so Erwin Hutterer, von der AOK in Fürstenfeldbruck. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Projekt auch Kinder mit Migrationshintergrund erreichen“, betont er.

„Iss Dich clever“ richtet sich speziell an Kinder der zweiten Klasse. Im Unterricht lernen die Schüler spielerisch Wissenswertes rund um die Ernährung. Praktisch wird es, wenn sie Käse selbst herstellen oder kleine Gerichte zubereiten. Oft singen und tanzen sie mit dem „Iss-Dich-clever-Song“ dazu.

Zusätzlich können Lehrer wie Eltern gemeinsam mit den Kindern an Kochkursen oder Supermarkt-Checks teilnehmen. Erfahrungen mit der Maßnahme ließen sich aus einem dreijährigen Pilotprojekt gewinnen. Auch die Technische Universität München kam zu dem Ergebnis, dass „Iss Dich clever“ für die kommunale Gesundheitsförderung relevant sei.

red