Holz, Wärmepumpe und Solaranlage

Günstiger Wohnraum: Wohnungsbaugesellschaft FFB nimmt erstes Projekt in Angriff

Von: Andreas Daschner

Bei einer Pressekonferenz stellte die WBG ihr erstes Projekt in Fürstenfeldbruck vor. © Screenshot: Daschner

Fürstenfeldbruck – Die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) des Landkreises Fürstenfeldbruck nimmt ihr erstes Projekt in Angriff: In der Friedrich Ebert-Straße in Fürstenfeldbruck sollen zehn bis zwölf günstige Wohnungen entstehen. Spatenstich soll noch heuer sein.

Vier Grundstücke hat der Landkreis zum 1. Januar 2022 an die Wohnungsbaugesellschaft übertragen. Auf zwei aneinander angrenzenden Flächen in der Schlesierstraße 12 und der Friedrich-Ebert-Straße 17 entsteht das Projekt „Friedrich Ebert 17“ mit zehn bis zwölf Wohnungen in zwei Gebäuden. „Mit der Einbringung der Grundstücke durch den Landkreis ist ein starkes Fundament für die zukünftigen Projekte der Gesellschaft gelegt“, sagt WBG-Geschäftsführer Christoph Maier. Damit könne die Gesellschaft nun loslegen und erste – dringend benötigte – bezahlbare Wohnungen bauen.

Mit Wohnungen für Fachkräfte werben

Entstehen sollen Ein-, Zwei-, und Drei-Zimmer Wohnungen für Alleinstehende, Paare, Alleinerziehende und Familien. Im System der Einkommensorientierten Förderung könnten grundsätzlich in drei Einkommensgruppen circa zwei Drittel der gesamten Landkreisbevölkerung günstigen Wohnraum erhalten, so Maier. Mit Hilfe der Landesförderung könne so beispielsweise eine kompakte Dreizimmerwohnung zu einer Kaltmiete von 500 Euro pro Monat angeboten werden. Auch Landrat Thomas Karmasin freut sich über den Start des Projekts. „Unser Ziel ist es, die förderberechtigten Bediensteten des Landkreises zu unterstützen und ihnen attraktiven und preisgünstigen Wohnraum zu Verfügung zu stellen“, sagt er. Für die Einstellung von neuem Personal sowie von dringend benötigten Fachkräften könne eine bezahlbare Wohnung oft das entscheidende Argument sein.

Spatenstich dieses Jahr

Aktuell stimmt sich die Wohnungsbaugesellschaft eng mit der zuständigen Baubehörde der Stadt Fürstenfeldbruck ab, ein erster Entwurf liegt dort bereits auf dem Tisch. „Noch in diesem Jahr setzen wir den Spatenstich und – wenn alles gut läuft – können wir dann Ende des nächsten Jahres die ersten Mieter willkommen heißen“, sagt Maier zum angedachten Zeitplan.



Holz, Wärmepumpe und Solaranlage

„Eine ökologische und nachhaltige Bauweise steht bei unserem Bauvorhaben im Mittelpunkt,“ erklärt Markus Ostermair, technischer Geschäftsführer der WBG. Die Baukörper würden in Holzbauweise errichtet. Die Beheizung erfolge über Wärmepumpen, der Strom komme aus Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Zudem würden attraktive Grün- und Gemeinschaftsbereiche geschaffen – für ein lebendiges Miteinander.

Im Sommer Bürgerbeteiligung

Die Themen Bürgerbeteiligung und soziales Management seien für die Wohnungsbaugesellschaft zentral – auch für alle künftigen Vorhaben, sagt Franziska Baumann, Büroleiterin der WBG. „Im Frühsommer starten wir mit der Bürgerbeteiligung zum ersten Projekt.“ Zunächst wolle man die Anwohner und alle Interessierten zum Bauvorhaben informieren. Geplant sei eine Auftakt- Informationsveranstaltung, genauso wie gemeinsame Spaziergänge vor Ort. „Wir wollen mit den Menschen in der Nachbarschaft in den Austausch kommen und ihre Ideen und Anregungen aufnehmen“, sagt Baumann. Auch bei der konkreten Ausgestaltung der Nutzung der Grün- und Gemeinschaftsflächen sollen die künftigen Mieter mitentscheiden. Ein gutes und stabiles Zusammenwachsen der Anwohnerschaft und der künftigen Mieterschaft werde durch ein professionelles soziales Management unterstützt.

