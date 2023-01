Gutes tun beim Besuch des Winterzaubers des Rotary Club Germering

Feiern und Gutes tun beim Germeringer Winterzauber – das neue Spenden-Projekt des Rotary Club Germering (von links): Rotary Germering-Präsident Maximilian Streicher und seine Mitstreiter Monika Jagusch sowie Bert Beyreuther. © Rotary Club Germering

Germering – Gutes tun – nicht nur zu Weihnachten, sondern auch im neuen Jahr: Zum ersten Mal wird der Germeringer Winterzauber vom ortsansässigen Rotary Club veranstaltet. Der Tageserlös wird an die Germeringer Insel gespendet.

Aber was genau verbirgt sich hinter dem „Winterzauber“? Am Dreikönigstag, 6. Januar, öffnet der Germeringer Winterzauber die Tore für sein Spenden-Projekt. Von 11 bis 20 Uhr verkauft der Rotary Club Germering Heißgetränke und Köstlichkeiten an den Ständen, die vor der Stadthalle aufgebaut sind. Unterstützt wird er dabei von der Freiwilligen Feuerwehr und der Burschenschaft aus Unterpfaffenhofen sowie den Pfadfindern Parsbergstamm. Eine gemütliche Feuerschale, kleine Überraschungen und viel Platz zum Verweilen runden den Winterzauber ab.

„Ein bisschen möchten wir die Christkindlmarkt-Saison zurückholen“, so Rotary-Präsident Maximilian Streicher. Aber nicht nur das gute Gefühl und die Unbeschwertheit soll wiedererweckt werden, auch die Bereitschaft Gutes zu tun und bedürftigen Menschen eine Freude zu bereiten. Gemeinsam mit den Besuchern des Winterzaubers, möchten die Germeringer Rotarier diesen Menschen ein Stück Normalität ermöglichen.

red