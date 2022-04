Bei der „Hallo Bayern“ locken Aussteller, Musik und Schmankerl auf die Praterinsel

Am 7. und 8. Mai auf der Praterinsel in München: Die Hallo Bayern 2022

Bayerisches Lebensgefühl pur

Hier wird Bayern geliebt und gelebt – denn im Freistaat gibt es Dinge, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt: Diese Einzigartigkeit zelebriert die Hallo Bayern Messe am 7. und 8. Mai auf der Praterinsel in München.

Ansässige Unternehmen und Macher stellen ihre regionalen Produkte vor und bieten Dienstleistungen an. Bei Tracht, Lifestyle, kulinarische oder flüssige Schmankerl, Food Trucks und Handwerk verbinden sich Tradition und neue Trends. Umrahmt von Live-Musik, einem Biergarten und einem abwechslungsreichen Programm, entsteht auf der Praterinsel ein Erlebnis für die Sinne: entdecken, probieren, genießen und sich wohlfühlen.

Ab Samstagvormittag sorgen zahlreiche Künstler für Unterhaltung. Auch Vorträge und Mitmachtaktionen, wie das Konzert von „Spaßbagage“ am Sonntagmittag für die ganze Familie, sorgen für einen gelungenen Ausflug. Passend zum Muttertag am 8. Mai können sich Mamas verwöhnen lassen und ein weiß-blaues Fest für alle Sinne feiern.

Drei Bühnen sorgen für die volle Ladung „Bayern gfui“

Am 7. und 8. Mai treten neben den regionalen Ausstellern auch Künstler auf, die für das richtige „Bayern gfui“ sorgen. Schon Samstagvormittag geht es mit den Acts los. Von Gesang und Rap bis hin zu Vorträgen und Mitmachaktionen.

Mit dabei sind Bands wie Habergoaß, Da Moasta und da Foasta, FRIDA oder auch Zweckinger. Solokünstler wie Joseph Ellmer oder die Bavarian First Lady of Rap RiA, Helga Brenninger, Lianna el Beth, Märchen & Musik und Clowntheater sorgen für die richtige Stimmung. Für die ganze Familie findet das Mitmachkonzert von Spaßbagage am Sonntagmittag statt und interessante Workshops und Vorträge gibt es von Nimas Papierzauber und Wildes Bayern e.V.

Weitere Informationen zum Rahmenprogramm gibt´s hier.

Ein Wochenendeticket für beide Veranstaltungstage lohnt sich somit auf alle Fälle. Tickets gibt es bereits ab 6,50 Euro im Vorverkauf bei München-Ticket: Jetzt Tickets sichern. Selbstverständlich können auch an der Tageskasse vor Ort Tickets erworben werden.

Öffnungszeiten

Die Hallo Bayern öffnet ihre Türen und Tore am Samstag (7. Mai) um 11:00 Uhr. Die Aussteller freuen sich bis 19:00 Uhr auf Ihren Besuch an den Messeständen. Der Außenbereich mit Biergarten und reichlich Unterhaltungsprogramm hat bis 22:00 Uhr geöffnet.

Am Sonntag (8. Mai) geht es bereits ab 10:00 Uhr los. Bis 18:00 Uhr haben Sie die Gelegenheit bayerisches Handwerk, Lifestyle und Schmankerl zu genießen.

So kommen Sie am schnellsten zur Hallo Bayern

mit der Straßenbahnlinie 16, Haltestelle Mariannenplatz, ca. 2 Gehminuten

mit der U4/U5, Haltestelle Lehel, ca. 10 Gehminuten

mit der S-Bahn, Haltestelle Isartor, ca. 5 Gehminuten

Falls Sie doch mit dem Auto anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen das Parken auf öffentlichen Plätzen entlang der Isar am Kanal. Auch in der Nähe vom Gasteig sind einige Parkplätze auf öffentlichen Grund.

Das Team der Hallo Bayern, die Aussteller und Künstler freuen sich auf Ihren Besuch!