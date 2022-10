Halloween Lesenacht in der Stadtbibliothek Germering

Die Lesenacht findet statt. © LanaStock/PantherMedia

Wer im Sommer-Ferienprogramm der Stadtbibliothek Germering die LeseNacht vermisst hat, kann nun aufatmen: In diesem Jahr wird sie als Halloween-LeseNacht angeboten.

Von Samstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr bis Sonntag, 30. Oktober, um 9 Uhr sind Kinder von neun bis zehn Jahren zum Übernachten in die Stadtbibliothek eingeladen. Es wird gruselig, lustig, spannend und fröhlich.



Anmeldung und Kosten

Die Kosten betragen acht Euro und wird zu Beginn der Veranstaltung direkt in der Stadtbibliothek entrichtet. Voraussetzung ist eine Anmeldung der teilnehmenden Kinder, entweder telefonisch, persönlich in der Bibliothek oder über das Kontaktformular auf der Homepage der Stadtbibliothek www.stadtbibliothek-germering.de. Das Platzangebot ist begrenzt.



Schlafsack nicht vergessen

Um 19.30 Uhr geht es los, wenn die angemeldeten Kinder mit Luftmatratze, Schlafsack, Waschbeutel und guten Wünschen der Eltern in der Bibliothek eintreffen.



Buntes Programm

Bis 24 Uhr gibt es dann ein buntes Programm, das das Team der Bibliothek zusammengestellt hat. Ausreichend Pausen für Essen, Trinken, Ratschen und das gegenseitige Kennenlernen sind eingeplant. Nach Mitternacht dürfen alle Kinder in ihren Schlafsäcken in der Kinderbibliothek noch beim Schein der Taschenlampe lesen, bis ihnen die Augen zufallen. Am nächsten Morgen gibt es ein gemeinsames Frühstück und viel zu erzählen.

red