Harry G kommt am 2. November ins Veranstaltungsforum

Harry G grantelt gerne und gut. © Frank Luebke

Fürstenfeldbruck – Der gebürtige Regensburger und Wahl-Münchner Markus Stoll alias Harry G hat seit 2014 einen festen Platz in der deutschen Comedy-Szene.

Er sorgt weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus, sowohl auf der Bühne als auch in den sozialen Medien, für Furore. Am Mittwoch, 2. November, um 20 Uhr ist „Hoamboy“ Harry G im Veranstaltungsforum in Fürstenfeldbruck zu Gast. Seine Shows sind erfrischend bissig, sein bayerischer Grant zuweilen politisch unkorrekt und seine viralen Videoclips längst Kult. Harry G ist ein bemerkenswert scharfer Beobachter und bringt Themen aus dem täglichen Leben auf seine ganz spezielle Art und Weise auf den Punkt. „Hoamboy“ – so der Titel des aktuellen Programms – ist mehr als nur ein Wortspiel, es ist eine exakte Beschreibung seiner Person.

Ein Abend voller Energie und Intensität

Auf der einen Seite ein Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmopolit, der mit großer Leidenschaft und offenen Augen und Ohren sein jeweiliges Umfeld nach Themen durchsucht die es „wert“ sind, auf der Bühne besprochen zu werden. Das tut er auf ganz eigene und unnachahmliche Weise. Ob in seiner typisch grantigen Art, süffisant, zynisch oder einfach ganz still betrachtend: Wenn sich Harry G auf der Bühne mit Trends, Zeitgeschehen und Menschen auseinandersetzt braucht sein Publikum starke Lachmuskeln. Wer schon einmal das Vergnügen hatte, weiß: Ein Abend mit Harry G ist nicht zum Ausruhen, es ist ein Abend voller Energie und Intensität, der man sich als Zuschauer nicht entziehen kann.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen der Region, im Veranstaltungsforum, sowie online unter www.eventim.de und www.reservix.de.

red