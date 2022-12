„In 80 Tagen um die Welt“: Heimatgilde Fürstenfeldbruck stellt ihr Showprogramm für die Faschingssaison 2023 vor

„No Limits“ vertanzt für den Fasching 2023 Jules Vernes bekannten Roman „In 80 Tagen um die Welt“. © privat

Fürstenfeldbruck – Vier Tanzgruppen der Heimatgilde „Die Brucker“ haben am 17. Dezember mit Ihren 72 aktiven Tänzern im gut gefüllten Stadtsaal des Veranstaltungsforums Fürstenfeldbruck voller Stolz ihr Programm für den Fasching 2023 den Mitgliedern, Freunden und Sponsoren vorgestellt.

Durch den Abend führte der Gildemeister Daniel Brando. Begonnen wurde die Show von den „Minis“ der Heimatgilde, also alle kleinen Tänzer und Tänzerinnen zwischen vier und sieben Jahren. Die elf Joungsters verbringen dieses Jahr unter dem Motto „Minis im Feriencamp“ eine tolle Urlaubszeit und rocken natürlich regelmäßig die dortige Mini Disco.



Zwischen Mariokart und Tetris

Nach den Minis zeigten die „Brucker Kids“ ihr tänzerisches Können. Die 16 Kinder sind zwischen acht und zwölf Jahre alt. Ihre diesjährige Show trägt das Motto „Im Wirbel der Spiele“ und erzählt mit abwechslungsreichen Choreographien die Geschichte von zwei Kindern, dem Kinder-Prinzenpaar der Stadt Fürstenfeldbruck, Prinz Quirin II und Prinzessin Marie I., die in die Computerspielwelt gezaubert werden und dort mit Ihren Mit-Tänzern Spiele wie Mario-Kart, Tetris, Pokemon und mehr spielen. Bei den Brucker Kids tanzt in diesem Jahr auch ein ukrainisches Mädchen mit.

Getrennte Zwillinge und keine „Brucker Gaudibuam“

Als nächste Gruppe rockte „Young Revolution“, die Teenie-Showtanzgruppe der Heimatgilde, die Bühne. Die Teenager im Alter von 13 bis 17 Jahren vertanzten in dieser Saison unter dem Motto „Two hearts – One Life“ die Geschichte von Zwillingen, die getrennt voneinander in New York aufwachsen und ihr Leben lang etwas vermissen, ohne zu wissen, dass der fehlende Teil von ihnen auf der jeweiligen anderen Seite der Brooklyn Bridge existiert, bis sie sich zufällig begegnen und durch das Tanzen zueinander finden.

Nach der Pause wären die „Brucker Gaudibuam“ an der Reihe gewesen, das Publikum unter dem diesjährigen Motto „Die Discobuam“ zum Lachen zu bringen. Leider konnten sie wegen hohem Krankenstand in der Gruppe nicht auftreten.

Eine verrückte Weltreise

Kreativ vertanzen „No Limits“ die verrückte Weltreise. © privat

Den Abschluss des Abends bildete die große Showtanzgruppe „No Limits“, mit der Premiere ihres diesjährigen Programms „In 80 Tagen um die Welt“. Mit beeindruckendem tänzerischem Können und mit abwechslungsreicher Musik entführte die Gruppe aus 13 Tänzerinnen und fünf Tänzern das Publikum in die Geschichte Jules Vernes um den reichen englischen Gentleman Phileas Fogg, der wettet, dass es ihm gelingen wird, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Eine abenteuerliche Reise beginnt, in denen Fogg und sein Begleiter verschiedene Länder bereisen und auf allerlei Schwierigkeiten und Bösewichte stoßen. Alle Gruppen bekamen vom Publikum frenetischen Applaus und freuen sich darauf, im Fasching 2023 die Tanzsäle in und um Fürstenfeldbruck zu erobern.

Nächste Termine

Ihre nächsten Termine haben die Showgruppen beim Supergardetreffen am 19. Februar 2023 im Veranstaltungsforum Fürstenfeld. Dort werden unter anderem noch einmal alle Gruppen der Heimatgilde auftreten. Nähere Infos zum Supergardetreffen und zu allen weiteren Veranstaltungen der Heimatgilde finden Sie unter www.heimatgilde.de.

red