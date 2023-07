Entspannt durch die Straßen schlendern

Heiße Beats bei der Gröbenzeller Musiknacht

Von: Julia Huß

Teilen

Die Gröbenzeller Musiknacht wartete mit einer großen musikalischen Stilbreite auf. © Julia Huß

Gröbenzell – Die mittlerweile 17. Musiknacht lockte wieder zahlreiche Besucher auf die Straßen. Bei heißen Temperaturen wurde getanzt, gesummt und gesungen.

Es ist heiß und das bezieht sich nicht nur auf die hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad. Nein, Gröbenzell ist heiß, denn am vergangenen Samstag, 15. Juli, heizen 17 verschiedene Bands in unterschiedlichen Locations den Besuchern der 17. Gröbenzeller Musiknacht so richtig ein. Von der eigentlichen Ortsmitte ist an diesem Abend nichts mehr zu erkennen, denn kleine Konzerte säumen überall die Straßen und das feierfreudige Publikum bildet kleine Trauben vor den jeweiligen Musikern, um bei fast schon tropischen Temperaturen hier und da das eine oder andere Tänzchen einzulegen. Die Cafés sind voll, die Luft wird durchzogen von Beats und Bässen, es wird gelacht, getanzt, gewippt, gesummt und gesungen. Man kann sagen: Die Stimmung ist an diesem Samstag ausgelassen in Gröbenzell. Geschwitzt wird nicht nur dank der Hitze, sondern weil auch ordentlich die Hüfte geschwungen wird.

Oktoberfeststimmung auf dem Rathhausplatz

Denn in Sachen guter Musik ziehen die Organisatoren rund um Veranstalter Thomas Breitenfellner in diesem Jahr alle Register. Blues, Rock, Jazz, Urban Pop – die Liste der Bands ist lang. Auf dem Rathausplatz hat die Party- und Oktoberfestband Bergbauernbuam Premiere und sorgt für ausgelassene Stimmung. An der Bar lässt sich der Durst mit erfrischendem Basilikum Spritz oder kühlem Bier stillen. Ebenfalls das erste Mal dabei ist die Band The PoolCats, welche ihre Zuhörer mitnimmt auf eine Zeitreise in die goldene Ära des Blues, Folk und Rock’n’Roll. Die PoolCats spielen ihr Open-Air-Konzert auf einem umgebauten Laster der Brauerei Maisach. Und auch die italienische Band Mely & The Moodies, feiert mit einem Mix aus Rock und Funkmusik gemeinsam mit dem Eiscafé Buongiorno ihr Musiknacht-Debüt.



„Was gibt es Schöneres, als an so einem Abend draußen zu sitzen und Musik zu hören?“

An diesem Abend gibt es nicht nur neue Gesichter zu sehen oder in diesem Fall eher neue Töne zu hören. Die Veranstalter setzten gleichermaßen auf altbekannte und stets beliebte Musiker und so trifft man vor dem Café Valentin auf den sympathischen Sänger und Gitarrist Erik Berthold, der sein Publikum mit Songs im Westcoast- und Americana- Style unterhält. Aber auch die Band Six Across, die den Biergarten des Wirtshauses rockt, schnuppern nicht zum ersten Mal Gröbenzeller Musiknacht-Luft – ganz im Gegenteil.

Die Bands brachten die Straßen zum Beben. © Julia Huß

„Wir sind zum siebten Mal dabei und freuen uns jedes Jahr wahnsinnig auf das Publikum. Und was gibt es Schöneres, als an so einem Abend draußen zu sitzen und Musik zu hören?“, fragt Sängerin Susi in die Runde, bevor sie auf eine Bierbank hüpft und den nächsten Song anstimmt. Genauso heizen ebenfalls die anderen Bands und Musiker wie The Movement, Tasty Tunes, Genima Band, Manuel Andre, Acts & Beats, Teamplayer, Königlich Bayerische Grantla, Soul Community, Hot Swing Trio, Soulissimo, Free Wave Jazz Band oder The Boys from Ipanema auf den Straßen und im Stockwerk dem Publikum ordentlich ein.



Entspannt durch die Straßen schlendern

Am Ende begeistern die Bands und Musiker die circa 4.500 Besucher Besucher. Bei dieser großen und davor nie da gewesenen Vielfalt war Planung besonders wichtig. Deshalb setzen die Organisatoren auf einen Shuttle-Service, der die Feierenden den ganzen Abend von der Ortsmitte zum Gewerbegebiet brachte. Doch am Ende schlendern die meisten wohl eher ganz entspannt durch die Straßen, ein Eis in der einen und ein kühles Getränk in der anderen Hand. Denn dank der warmen Temperaturen, ließ sich die Musiknacht bis spät abends in vollen Zügen genießen.

Julia Huß