Hilfsorganisationen bereiten Flüchtlingsunterkünfte vor

Die Feuerwehr Eichenau stattete die Budrio Halle mit Feldbetten aus. © Feuerwehr Eichenau

Landkreis Fürstenfeldbruck – Der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobt seit über sechs Wochen. Bereits kurze Zeit später erreichten die ersten Kriegsflüchtlinge Deutschland und auch den Landkreis Fürstenfeldbruck. Neben Spendenaktionen und der Sammlung von Hilfsgütern und Medikamenten richtet sich der Fokus auf die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge. Dank dem persönlichen Einsatz vieler Bürger, hat der Großteil von ihnen eine Unterkunft in einem privaten Haushalt gefunden. Ein Teil muss jedoch auch in Unterkünften in größerer Anzahl untergebracht werden.

Stand 11. April sind rund 2.070 Kriegsflüchtlinge im Landkreis registriert. Aktuell organisiert das Landratsamt die Versorgung und Unterbringung von 460 Personen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, wurde am 21. März vom Landratsamt, als zuständige untere Katastrophenschutzbehörde, die örtliche Katastrophenschutzeinsatzleitung (ÖEL) aktiviert, die sich seitdem mit einem Krisenstab, bestehend aus allen Hilfsorganisationen, dem Technischen Hilfswerk (THW) und der Feuerwehr, sieben Tage die Woche, um diese „Mammutaufgabe“, wie es Kreisbrandmeister Ric Unteutsch es nennt, kümmert. Dabei übernimmt diese Einsatzleitung die taktisch operative Umsetzung der Maßnahmen vor Ort, während im Landratsamt die sogenannte Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK), für den Nachschub und die administrative Unterstützung sorgt. Der örtliche Einsatzleiter wird von verschiedenen Führungskräften von THW, Bayerischem Roten Kreuz (BRK), Malteser Hilfsdienst (MHD) sowie der Feuerwehr gestellt.



Einsatzleiter stimmen Maßnahmen aufeinander ab

Der örtliche Einsatzleiter stimmt die Maßnahmen vor Ort aufeinander ab, so dass diese ineinandergreifen. Die Organisationen übernehmen die einzeln zugewiesenen Einsatzaufgaben. So organisierte zum Beispiel das Bayerische Rote Kreuz neben der konkreten Verpflegung und Betreuung an den Unterkünften in Maisach, Adelshofen und Moorenweis auch die Beplanung der Unterkünfte in der Turnhalle des Viscardi Gymnasiums und dem Germeringer Polariom.



Das Technische Hilfswerk wiederum installierte in Eichenau sowie im Viscardi-Gymnasium Container und Zelte mit Wasseranschlüssen für Waschmaschinen und Duschen und stellte die geeigneten Zu- und Abwasseranschlüsse her. Zusätzlich unterstützt das THW bei der Logistik und beim Transport von Material und übernahm in einigen Unterkünften auch die Bereitstellung von Licht und Strom.

Nachdem die Feuerwehr Unterpfaffenhofen den Boden verlegt hatte, haben die Germeringer Kameraden nun im Polariom Aufenthalts- und Schlafbereiche hergerichtet. Dazu wurden Betten, Tische und Sitzgelegenheiten aufgebaut. © FF Germering

Feuerwehren übernahmen Aufbau

Die Feuerwehren übernahmen den Aufbau der Bodenbeläge und Betten im Polariom sowie die Ausstattung der Unterkünfte in Adelshofen, Eichenau und Fürstenfeldbruck. Ferner betreibt die Feuerwehr in der Kreiseinsatzzentrale in Fürstenfeldbruck mit der „Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung“ und stellt mit Lkw-Transporte mit Material aus dem Notfall Lager des Landkreises sicher.



Die Malteser und Johanniter kümmern sich seit Eintreffen der ersten Flüchtlinge um deren Versorgung und Betreuung in einer Turnhalle in Eichenau. Ebenso waren die Malteser bei der Beplanung der Unterkünfte Adelshofen, Max-Born Gymnasium, Viscardi Gymnasium als auch Moorenweis mit einem Fachberater beteiligt.



Flüchtlinge aus Kiew kamen morgens um drei Uhr in Moorenweis an und wurden von MHD, BRK und Feuerwehr empfangen. © Team Georg Fahrenschon

Zuletzt kamen Montag, 4. April, um 3 Uhr, nach einer 24 stündigen Busfahrt, knapp 40 Personen aus Kiew an. Darunter auch Kinder mit Handicaps. „Für sie konnte mit nur wenigen Tagen Vorlauf ein ehemaliges Hotel in Moorenweis entsprechend ausgestattet und vorbereitet werden“, erzählt Unteutsch. Hier arbeiteten die Malteser, die örtliche Feuerwehr und das BRK zusammen.

Impfzentrum übernimmt erste Untersuchungen

Die gesundheitliche Sichtung und Erstuntersuchung der Geflüchteten übernimmt das Team vom Impfzentrum Fürstenfeldbruck, unter der ärztlicher Leitung von Matthias Skrzypczak. In Summe waren von den genannten ehrenamtlichen Organisationen die letzten zwei Wochen über 520 Helfer den verschiedenen Standorten eingesetzt.

Die FüGK wird vom Referat für Brand- und Katastrophenschutz geführt und wird von allen betroffenen Referaten unterstützt. So steht sie ständig in Kontakt mit dem Ausländeramt, dem Bauamt, dem Gesundheitsamt, dem Impfzentrum sowie mit Landrat Thomas Karmasin als verantwortlichem Leiter der Katastrophenschutzbehörde.

Die Feuerwehr Unterpfaffenhofen stattet eine Umkleide im Polariom als Spielzimmer aus. © Feuerwehr Unterpfaffenhofen

Rund 200 Plätze pro Woche

Josef Wagner, ÖEL der Malteser sagt: „Ziel ist es, dass wir jede Woche Kapazitäten von rund 200 Unterkunftsplätzen herstellen und betreiben. Nach jetzt rund zwei Wochen haben wir mehrere hundert Plätze Kapazität vorausschauend in Vorbereitung. Dadurch halten wir ständig genug freie Plätze vor, um auch auf kurzfristige Ankünfte von Bussen reagieren zu können. Hier gilt mein Dank allen Helfern, ohne die kurzfristigen Kapazitäten nicht hätten hergestellt werden können“.

