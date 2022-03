Womöglich Brandstiftung: Hochsitz am Waldrand der Moosschwaige steht in Flammen

Am Waldrand der Moosschwaige brannte ein Hochsitz in voller Ausdehnung. © Feuerwehr Germering

Germering - Zu einem kleinen Waldbrand wurde die Feuerwehr Germering am Mittwoch, 23. März, gegen 19.10 Uhr alarmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

„In der Leitstelle gingen zahlreiche Meldungen ein, allerdings konnte der genaue Ort nicht mitgeteilt werden“, schildert die Feuerwehr die anfänglichen Schwierigkeiten. Aufgrund der unklaren Örtlichkeit wurde voraus mit dem Kommandowagen erkundet. Nach kurzer Zeit konnte dann die Einsatzstelle lokalisiert und somit die Löschfahrzeuge an die richtige Stelle beordert werden.

Am Waldrand der Moosschwaige brannte ein Hochsitz in voller Ausdehnung. Der Brand hatte bereits auf das angrenzende Buschwerk und die Ackerfläche übergegriffen.

Unter Einsatz von zwei C-Rohren war der Brand schnell abgelöscht, wie die Feuerwehr Germering mitteilte. © Feuerwehr Germering

„Unter Einsatz von zwei C-Rohren war der Brand schnell abgelöscht. Im Anschluss wurden die Glutnester auseinander gezogen, vollständig abgelöscht“, schildert Pressesprecher der Feuerwehr Germering Christian Haugg. Die Feuerwehr Germering war mit 20 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wurden Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Derzeit kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kripo bittet daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Brandörtlichkeit gemacht haben, sich telefonisch unter der 08141/6120 zu melden.

