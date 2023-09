Hofladenradtour am autofreien Sonntag

Die Organisatoren des „Autofreien Sonntags 2023“ vor der Klimaagentur der Landkreise Landsberg, Fürstenfeldbruck und Starnberg in Türkenfeld. © Ziel 21

Landkreis – Eine Idee, die 2021 in Fürstenfeldbruck vom Energiewendeverein ZIEL 21 geboren wurde, zieht weitere Kreise.

Im vorigen Jahr wurde der “Autofreie Sonntag“ schon in Kombination mit der Europäischen Mobilitätswoche der Landkreiskommunen durchgeführt. Der ADFC beteiligt sich wieder an der Radl-Sternfahrt, die nach Schloss Seefeld führt.

Waren anfangs die Akteure nur aus den Landkreisen Landsberg, Fürstenfeldbruck und Starnberg, so sind heuer auch die Kreise im Oberland, von Weilheim bis Miesbach mit dabei.



Radtour durch den Landkreis

Agenda 21, Ernährungsrat und das Klimaschutzmanagement des Landkreises laden am 10. September im Rahmen dieses Aktionstages zur dritten Hofladenradtour ein. Die Radtour startet am 10. September um 10 Uhr beim Biohof Britzelmair in Fürstenfeldbruck, Ortsteil Puch, am Lindacher Weg 2. Auf dem Hof dreht sich alles um das Bio-Ei. Anschließend geht es weiter zum Hof der Familie Dinkel in der Dorfstraße 3 in Malching. Seit 2019 betreibt die Familie eine Getreidemühle und stellt 36 Nudelsorten her. Weiter geht die Fahrt nach Galgen. Hier besteht die Möglichkeit zum Kartoffeleinkauf: für Fahrradfahrer zu besonderen Aktionspreisen am autofreien Sonntag. Die letzte Station ist der „Gmiasgarten“ der Familie Karl in der Karl-von-Lotzbeck-Straße 4 in Mammendorf.



Nur bei gutem Wetter

Unterwegs warten kleine Kostproben sowie Infos über Hofläden und Produkte auf die Teilnehmer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter klimaschutz@lra-ffb.de oder agenda21@lra-ffb.de. Die Tour findet nur bei gutem Wetter statt.

