Holocaust-Überlebender Abba Naor spricht vor den Schülern des Viscardi Gymnasium

Am Viscardi Gymnasium: Abba Naor spricht vor den Schülern der neunten Klassen. © Privat

Fürstenfeldbruck - Zwei Stunden lang lauschten die in der Mensa versammelten Schüler der 9. Klassen aufmerksam dem Vortrag von Abba Naor, einem der letzten Holocaust-Überlebenden.

Der Leidensweg Naors und seiner Familie, wie so vieler anderer lettischer Juden, begann mit der Bombardierung Litauens durch die Wehrmacht. Die Familie verließ aus Angst vor den Bomben ihr Haus in Kaunas. Von da an waren sie ständig getrennt. Immer wieder suchte der 14-jährige Abba Naor alleine nach seinem Vater, seiner Mutter und seinen Geschwistern. Er lernte jung Angst, Einsamkeit, Hunger und Verrat kennen. In ihr Haus sollte die Familie nicht mehr gemeinsam zurückkehren.

Naors Bruder wurde erschossen

Naor landete im Ghetto von Kaunas, wo überwiegend Kinder lebten, die ihre Eltern verloren hatten. Als einige Kinder heimlich das Ghetto verließen, um einzukaufen, wurden alle Kinder, auch Naors Bruder, gnadenlos von der Wehrmacht erschossen. Abba Naor fragte sich immer wieder, warum ausgerechnet unschuldige Kinder getötet wurden, die das Leben noch vor sich hatten. Der heutigen Jugend sagt er: „Seid wachsam, Kinder, es gibt falsche Propheten, ihr müsst dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert.“

Er erlebte unsägliches Leid im KZ

Über das Lager Stutthof kam Naor nach Dachau und von dort in das Außenlager Kaufering. Er hoffte so seinen Vater zu finden, wurde aber bitter enttäuscht. Dort litt er bittersten Hunger. Selbst die Schweine des Bauern hätten bessere Nahrung bekommen. Wegnehmen durfte man diese den Tieren nicht, denn die hätten dann gequietscht, und den Diebstahl damit verraten. Das hätte den Tod für die Häftlinge bedeutet, so Naor. Sein einziger Wunsch sei gewesen, einmal vor dem Tod satt zu sein. Als im Anschluss an den Vortrag ein Schüler fragte, was er nach der Befreiung aus dem KZ gemacht habe, war die knappe Antwort Naors: „Gegessen.“ In allem Leid gab es auch Hoffnung: So zwei deutsche Offiziere, die hunderten von Litauern das Leben retteten, die Bäckersfrau in Utting, die den Häftlingen in höchster Gefahr Brot zustecke, die Frauen auf dem Todesmarsch, die den Häftlingen Nahrung bringen wollten und weggejagt wurden.

„An euch, der Jugend, liegt es, wie die Welt in Zukunft aussieht“

Am 2. Mai 1945 erfolgte die Befreiung durch die Amerikaner. „Wir waren“, so Naor, „lebendige Leichen, frei aber doch gebunden“.

Die Fragen der Neuntklässler im Anschluss bezogen sich vor allem auf das Leben Naors nach seiner Befreiung. Ein Schüler wollte wissen, wie er sich bei der Befreiung durch die Amerikaner gefühlt habe. „Wir waren frei, aber doch nicht frei, wieder normal, aber doch nicht ganz normal, trotzdem die schönste Stunde in meinem Leben“, antwortet Naor. Erst nach 60 Jahren, so Naors Antwort auf eine andere Schülerfrage, habe er über das Geschehene reden können und so lange er dazu in der Lage sei, werde er darüber vor Schülern sprechen. „An euch, der Jugend, liegt es, wie die Welt in Zukunft aussieht“, sagt Abba Naor.

