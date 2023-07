Kunst im Entstehungsprozess

Von: Claudia Becker

Holzbildhauer Bernd Sedlmeier bearbeitet Pappelholz: Als Inspiration diente eine Fischreuse. Hier können Fische problemlos in den trichterförmigen Eingang schwimmen. © Claudia Becker

Germering – Es wird wieder gewerkelt: Bereits zum 14. Mal finden die Germeringer Werktage und das Kunstforum WiFo auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Otto-Wagner-Straße 80 statt.

Kunst in der Kaserne – was für Außenstehende befremdlich wirken mag, ist in Germering zur festen Tradition geworden. Einmal im Jahr treffen sich Holz- und Steinbildhauer aus dem meist bayerischen Raum, um hier ihre Werke vorzustellen und auch live vor Ort zu zeigen, wie sie an ein neues Kunstwerk herangehen. Bei einem Plausch können die Besucher so beispielsweise etwas über die Herkunft der jeweiligen Materialien erfahren oder entdecken, wie der Künstler zu seiner Idee gekommen ist.



Bernd Sedlmeier arbeitet aktuell an einem Objekt, das an eine Fischreuse erinnert. Neben einer Skizze auf Papier hat er sich zudem ein Miniaturmodell erstellt. Als Holz hat er sich die Pappel ausgesucht. Mit der Motorsäge sei das gut zu bearbeiten. Die komplizierteren Schritte sowie Feinheiten stehen noch an, verrät der Künstler am Sonntag. Seit dem 30. Juni können die Besucher den Bildhauern über die Schulter blicken – das noch bis zum 9. Juli.



Einige Zelte weiter, immerhin müssen sich die Künstler vor zu viel Sonneneinstrahlung, aber auch dem Regen genügend schützen, bearbeitet Heike Drescher einen weißen Marmor. Sie nimmt das erste Mal an den Werktagen teil und kommt gleich mit den neugierigen Zuschauern ins Gespräch. Die Steinbildhauerin ist extra aus Regensburg angereist, um Teil der Werktage zu werden. Zunächst hat Drescher eine Tonfigur erstellt. Denn wenn sie mit ihrem 26 Jahre alten Hammer nur einen falschen Schlag an den Marmor ansetzt, platzt ein Stück irreparabel ab und das wolle sie natürlich nicht. Deshalb arbeitet sie auch lieber mit den Händen, als der Maschine. „Für mich ist es ein meditatives Klopfen“, so beschreibt sie es. Auch verspürt sie keinen Druck, die Arbeit innerhalb der Woche fertigzustellen, sonst passieren nur Fehler, sagt sie. Immerhin wolle sie auch dem alten Stein gerecht werden.



Germeringer Werktage Die 14. Germeringer Werktage sind noch bis zum 9. Juli zu besuchen. Geöffnet ist täglich von 14 bis 18 Uhr auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Otto-Wagner Straße 80/Ecke Kreuzlinger Straße.

Kunstwerke des Kunstforums WiFo sind in den Räumen der Kaserne ausgestellt. Die 13 Stein- und Holzbildhauer sind auf dem Außengelände anzutreffen.

In den Innenräumen der alten Kaserne werden die Besucher gleich von den Arbeiten der Germeringer Malschule begrüßt. Bunte Regenschirme zieren die Decke des sonst leer stehenden Gebäudes. Einmal im Jahr haucht die Kunst der Kaserne wieder Leben ein. Unter dem Motto „Kunsträume“ hat jedes Zimmer einen eigenen Namen und somit eine besondere Bedeutung zugeteilt bekommen. „Wie der Mensch Landschaften prägt“ heißt es da beispielsweise vom Künstler Serio Digitalino. In einem anderen Raum kann man mit Ute Richter auf die Spur der „Lebensgeschichten“ gehen. Egal ob knallige Farben oder gerade Linien, so unterschiedlich wie die Menschen selbst, sind auch die zu entdeckenden Kunstwerke.