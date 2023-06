Karibische Gäste

Von: Roman-Michael Schäfer

Teilen

Voller Vorfreude: Olching empfängt vor den Special Olympics eine Delegation aus der Karibik. © Stadt Olching

Olching -In Berlin spielt im Juni bei den Special Olympic World Games die Musik, das Orchester aber kommt aus dem ganzen Land: Das „Host Town Program“ ist ein einzigartiges Projekt, mit dem internationale Sportler in Deutschland willkommen geheißen werden

Mehr als 200 Host Towns, über 200 kommunale Projekte wurden ausgewählt, Delegationen aus aller Welt – von sechs bis 300 Mitgliedern – in Deutschland zu empfangen. Das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik stiftet ein neues Miteinander und öffnet den Raum für Begegnungen über die Special Olympics World Games Berlin hinaus. Als eine der Host Towns (Gastgeberstädte) empfängt Olching internationalen Besuch der sportlichen Delegation aus St. Kitts und Nevis.

Zwischenstopp in Olching

Vor ihrer Teilnahme an den Wettbewerben in Berlin besucht die 20-köpfige Delegation des Inselstaates in der Karibik vom 12. Juni bis 15. Juni Olching, um so Land und Leute kennenzulernen. Neben einem offiziellen Empfang im KOM und einem abwechslungsreichen Besuchsprogramm wird es am 14. Juni ab 18 Uhr ein Grillfest zu Ehren der Delegation auf dem Gelände des MSC Olching in der Toni-März-Straße geben, zu dem alle Bürger, welche die Gäste aus St. Kitts & Nevis kennenlernen wollen eingeladen sind. „Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Olchinger Bürger die Gelegenheit nutzen, um mit unseren Gästen ins Gespräch zu kommen. Am darauffolgenden Tag reisen die Athleten mit ihren Trainern und Betreuern nach Berlin, um dort an den Special Olympic World Games teilzunehmen“, sagen die Zuständigen der Stadt.

St. Kitts und Nevis ist ein föderaler Inselstaat auf den Kleinen Antillen in der östlichen Karibik. Hauptstadt und größte Stadt des Landes ist Basseterre, Amtssprache ist Englisch. Der Staat gehört mit seinen etwa 53.000 Einwohnern und einer Fläche von 261 Quadratkilometern zu den zwölf kleinsten allgemein anerkannten Staaten der Erde. Namensgebend sind die beiden Inseln St. Kitts und Nevis. Er ist Mitglied des Commonwealth of Nations und der Vereinten Nationen.

Das ist das „Host-Town-Program“

Als größtes kommunales Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik nimmt das Host-Town-Programm vor dem offiziellen Start der Spiele eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung inklusiver Lebensräume und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung ein. Die Vielzahl inklusiver Projekte soll eine offene, vielfältige Gesellschaft weit über die Weltspiele 2023 hinaus prägen.

Die Host Towns bereiten den Empfang für die internationalen Delegationen. Über vier Tage sind sie Gastgeber für die Athleten und deren Angehörige vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin. Aus der Nähe erfahren sie die regionalen Besonderheiten und Einzigartigkeiten in allen Bundesländern. So werden die Kommunen- Städte, Landkreise und Gemeinden- das Bild Deutschlands in der Welt formen. 216 Host Towns sind in Vielfältigkeit vereint.

Special Olympics

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten und zwei Demonstrationssportarten neun Tage lang an. Vom 17. bis 25. Juni finden die Special Olympics World Games in Berlin statt – und damit erstmals in Deutschland.

red