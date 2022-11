Hybride Bürgerversammlung in Germering gibt einen Überblick

Von: Claudia Becker

Die Bürgerversammlung war eine hybride Veranstaltung und konnte vom heimischen Computer beobachtet werden. © Screenshot

Germering – Einmal im Jahr geben Oberbürgermeister Andreas Haas sowie die Amtsleiter der Stadt einen Zwischenstandsbericht ab – und zwar immer dann, wenn es heißt: Bürgerversammlung.

Was hat sich in den vergangenen zwölf Monaten geändert und wo besteht noch Verbesserungsbedarf? Im Anschluss an die Schilderungen sind die Bürger gefragt, diese können ihre Fragen äußern und sich somit Gehör verschaffen. Mitzuverfolgen war das ganze auch von zuhause aus – mit Echtzeitübertragung. Zunächst startete Haas mit der aktuellen Einwohnerzahl. 42.241 Einwohner sind mit Stand zum 1. Oktober in der Großen Kreisstadt gemeldet. Die Erhöhung, so sagt es der Oberbürgermeister, sei auch begründet im Zuzug von ukrainischen Geflüchteten. Momentan sind 372 Ukrainer in Germering gemeldet. Auch heuer gab es eine Neuauflage des Mietspiegels und der Markenclaim, der Slogan der Stadt, hat Einzug in das Stadtbild gefunden. Aktionswochen wurden abgehalten und auch hinter die Kulissen einiger Firmen durfte geblickt werden. Das Kreuzlinger Feld soll nun ganz neu geplant werden und ist nicht der einzige Platz, der verändert werden soll. Auch der Volksfestplatz und das ehemalige Kasernengelände sollen eine neue Bestimmung erhalten. Die Rede zur Bürgerversammlung gibt es zum Nachlesen auf der Internetseite der Stadt zu finden.

Becker