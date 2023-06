Mehr Tempo im Landkreis ist gefragt

„Da wird noch mehr Tempo gebraucht“

Von: Eva Lindemann

Teilen

Engagiert für das Klima: Alina Reize (vorne mitte) bei der Klimakonferenz in Bonn. © privat

Landkreis Fürstenfeldbruck - Die Klimakrise betrifft uns alle: Egal ob in den Medien oder beim ausgetrockneten Bach vor der Haustüre, das Thema ist omnipräsent. Das sollte es auch sein, findet Alina Reize von Fridays for Future Fürstenfeldbruck.

„Für mich ist klar, ich muss alles in meiner Macht Stehende tun, um gegen die Klimakrise anzukämpfen“, sagt die 20-jährige aus Kottgeisering. Für Klimaschutz interessiert sie sich schon lange, erzählt sie. Seit 2019, nach einer Teilnahme bei dem Sommerkongress in Bonn, einer der Auftaktveranstaltungen von Fridays for Future (FFF), sei sie selbst im Kampf gegen die Klimakrise aktiv. Reize ist eine der Mitgründerinnen der FFF Ortsgruppe in Fürstenfeldbruck und engagiert sich in der Jugendorganisation des Bund Naturschutz BUNDjugend.

„Das war ein großes Privileg“

Auch in ihrem Studium widmet sie sich dem Klimaschutz. Sie studiert in Lüneburg Global Environmental and Sustainability Studies. „Das Studium verknüpft wichtige Themen, es umfasst sowohl ökologische als auch soziale Aspekte“, sagt Reize, „Es gibt mir eine Grundlage, den Klimaschutz noch besser zu verstehen.“

Gesprächsrunden mit Politikern

Ihr Wissen und ihr Engagement konnte sie vom 12. bis zum 15. Juni in Bonn einbringen. Denn Alina Reize war als Teil der Zivilgesellschaft eine der Delegierten bei der Klimakonferenz, in der die Zwischenverhandlungen für die Weltklimakonferenz in Dubai stattfanden. „Das war ein großes Privileg, immerhin war ich eine von nur 5.000 Menschen, die ausgewählt wurde“, sagt die 20-Jährige. Dorthin sei sie mit anderen Mitgliedern der JugendAktion Natur- und Umweltschutz Niedersachsen gereist. Man habe sich im Vorfeld ausgetauscht und vorbereitet, berichtet Reize weiter. „Vor Ort war ich an Gesprächsrunden mit Politikern beteiligt, habe aber auch an Demonstrationen teilgenommen. Die sind auch ein wichtiger Teil, um den Klimaschutz voranzutreiben.“



Demonstrationen sind ein wichtiger Teil einer Klimakonferenz. © privat

Ein Thema, das sie besonders einbringen wollte, war „mitigation“. Der englische Begriff für Milderung umfasst in der Klimabewegung die Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen, die, etwa durch fossile Brennstoffe, ausgestoßen werden. Allerdings sei gerade der Aspekt in Bonn nicht wirklich behandelt worden, meint Reize. „Es war schwierig sich dort auf eine Agenda zu einigen. Als es endlich eine gab, wurden darin meine Hoffnungen an die Themen mitigation und auch Finanzierungsmöglichkeiten nicht erfüllt.“



Mehr Tempo im Landkreis ist gefragt

Dabei spiele mitigation nicht nur auf globaler Ebene eine Rolle, auch lokal sei sie wichtig für den Klimaschutz, sagt Reize. Viele der Punkte in der 2023 vom Landkreis Fürstenfeldbruck entwickelten Klimastrategie umfassten die Themen mitigation und adaptation (Anpassung an den Klimawandel). Die Klimastrategie beruht auf einem Positionspapier, das 2020 dem Stadtrat übergeben wurde. Daran war Alina Reize als Teil von FFF mitbeteiligt. „Der Landkreis hat ein Hitzeportal, das auf einer Website Tipps zum Umgang mit hohen Temperaturen gibt, geschaffen“, zählt Reize eine der Maßnahmen der Klimastrategie auf. „Auch hat sich die Klima³ – Klima- und Energieagentur im Landkreis gegründet. Das sind alles positive Entwicklungen.“ Aber es gäbe noch mehr zu tun, findet die junge Frau: „Die Klimakrise ist ein drängendes Thema. In Fürstenfeldbruck muss gerade in der Wärmewende viel gemacht werden. Da geht es um Beleuchtung, Dämmung und Belüftung – Gebäudeeffizienz eben. Da wird noch mehr Tempo gebraucht.“

Klimawandel muss zugänglicher werden

Generell sieht Reize ihre Aufgabe darin, Menschen – besonders auch im Landkreis – über den Klimawandel zu informieren. „Veranstaltungen wie die Klimakonferenz in Bonn sind sehr undurchsichtig, akademisch und nicht niederschwellig. Das schreckt viele Menschen ab, sich damit auseinander zu setzen.“ Davon seien auch Menschen betroffen, die bei Konferenzen wie in Bonn generell unterrepräsentiert sind, erklärt Reize. „Etwa Frauen, jüngere Menschen oder indigene Gruppen, die oft direkt vom Klimawandel betroffen sind“. Diese Menschen möchte sie durch mehr Öffentlichkeitsarbeit erreichen und auf das Thema aufmerksam machen. Reize findet: „Nur so ist echter Klimaschutz, der mit einer sozial-ökologischen Transformation einhergeht, möglich.“

Wer sich für die Arbeit und Aktionen der Jugendorganisation Bund Naturschutz interessiert, findet mehr Informationen auf der Website www.jbn.de.

Eva Lindemann