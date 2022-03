Katastrophenschutzeinsatzleitung und Krisenstab für ankommende Flüchtlinge eingerichtet

Eine Katastrophenschutzeinsatzleitung, bestehend aus einem sogenannten Örtlichen Einsatzleiter (ÖEL) und dem dazugehörigen Krisenstab, wurde in Dienst gestellt. © Kreisbrandinspektion FFB

Landkreis - Aufgrund der steigenden Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine, die dem Landkreis Fürstenfeldbruck zugewiesen werden, kommt der Landkreis zunehmend an seine Bearbeitungsgrenze.

Aus diesem Grund wurde vergangene Woche die Katastrophenschutzeinsatzleitung, bestehend aus einem sogenannten Örtlichen Einsatzleiter (ÖEL) und dem dazugehörigen Krisenstab, von Landrat Thomas Karmasin in Dienst gestellt. Die Aufgabe des ÖEL teilen sich im wöchentlichen Wechsel erfahrene Führungskräfte von Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk und Malteser Hilfsdienst.

Zehn Orte in Prüfung und Vorbereitung

Im Moment befinden sich rund zehn Liegenschaften in der Prüfung und Vorbereitung für die Unterbringung von Geflüchteten. Die Aufgabe der Katastrophenschutzeinsatzleitung ist es, operativ die zuständigen Stellen im Landratsamt zu unterstützen und die Vorbereitung sowie den Betrieb dieser Einrichtungen umzusetzen. Die Aufgaben beginnen mit der Sichtung geeigneter Objekte, Prüfung welche Infrastruktur noch nötig ist und dann Ausstattung sowie Inbetriebnahme der Einrichtung.

Für die ersten Tage wird auch die Betreuung der Personen sichergestellt, bis sich die Prozesse vor Ort entsprechend eingespielt haben. Dabei greift der Krisenstab auf alle Hilfsorganisationen im Landkreis sowie auf das Technische Hilfswerk, die Feuerwehren und die Polizei zurück. Das Material wird aus dem Notfall-Lager des Landkreises in Eichenau bereitgestellt.

Dauer des Einsatzes unbekannt

Aktuell bereitet sich der Landkreis auf die Unterbringung von rund 200 Personen pro Woche vor. Die Mitarbeiter des Stabes rekrutieren sich aus Fachberatern der Hilfsorganisationen, der Kreisbrandinspektion sowie der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL). Aufgrund der anhaltenden Flüchtlingsbewegungen ist eine Dauer der Tätigkeit noch nicht absehbar.

Wer die Arbeit des Landkreises in dieser Krise unterstützen möchte und Unterbringungsmöglichkeiten für größere Gruppe von Personen hat (Veranstaltungsräume, Beherbergungsbetrieb, etc.), kann sich gerne per E-Mail an: ukraine@lra-ffb.de wenden.