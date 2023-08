Im Sommer-Gespräch mit den Fürstenfeldbrucker Freien Wählern

Von: Eva Lindemann

Sehen Handlungsbedarf bei vielen Themen: Hans Schilling, Peter Glockzin, Markus Droth und Georg Stockinger (von links). © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck - Bürgerprojekte, Sportanlagen und öffentliche Toiletten – beim Sommer-Gespräch der Freien Wähler im Ameisenstüberl kam eine Bandbreite an Themen auf den Tisch.

„In meinen 33 Jahren als Stadtrat habe ich noch nie so viele unerledigte Aspekte wie im Moment erlebt“, sagt Markus Droth. „Die nächsten Jahre werden Schicksalsjahre für unsere Stadt.“ Zusammen mit Hans Schilling, Peter Glockzin und Georg Stockinger sprach er über Themen, die die Brucker Freien Wähler derzeit umtreiben. Und das sind einige.



Dinge voranbringen und die Bürger informieren

Ganz oben auf der Liste stand der momentane Dauerbrenner Energieversorgung und Geothermie. „Hier ist eine Agenda der Stadt nicht erkennbar“, sagt Droth. Geplante Infoveranstaltungen wie etwa zur Heizungserneuerung im Brucker Westen seien nicht abgehalten worden. Die Bürger seien verunsichert und handelten teilweise auf eigene Faust, etwa indem sie selber die Heizung austauschten. Die Zukunft der Energieversorgung sehen die Freien Wähler in der Geothermie. Hier müsse eine Planung her. Neben Fern- und Nahwärme sehen Droth und seine Kollegen großes Potenzial in der Windkraft. So hätten sie bereits im Stadtrat einen Antrag auf den Weg gebracht, neue Standorte festzulegen. Unterstützung bekommen sie dabei von den Sonnenseglern, deren Arbeit Droth lobt: „Sie loten Standorte aus und bringen Schwung in die Sache, das finden wir gut.“ Insgesamt sei es wichtig, in Sachen Energieversorgung parallel vorzugehen: „Wir müssen Dinge auf den Weg bringen und die Bürger informieren, um sie von Alleingängen abzuhalten“.



„Es ist eine Frage der Orga und des guten Willens der Zusammenarbeit“

Die Bürger zu informieren steht für die Freien Wähler auch beim Thema Sport ganz oben auf der Agenda, denn die Sportstätten müssten für den Bürger nutzbar sein. „Es kann nicht sein, dass ein Verein eine Sportstätte nur für sich nutzt“, stellt Georg Stockinger klar. Das gelte besonders, nachdem einige Vereine nicht mehr höherklassig spielten. Die Spielfelder müssten für mehr als eine Sportart nutzbar sein, insbesondere im Hinblick auf die Football Mannschaften der Razorbacks, die momentan in der zweithöchsten Spielklasse für American Football in Deutschland spielen. Die Stadt sollte die Vereine besser unterstützen und zentrale Stadien müssten wieder unter städtische Verwaltung kommen, finden die Freien Wähler. „Es ist eine Frage der Orga und des guten Willens der Zusammenarbeit,“ so Droth.



Über den Tellerrand hinausschauen

Mehr Zusammenarbeit wünschen sich die Freien Wähler auch beim Thema Wohnungsbau. „Hier ist fraktionsübergreifend der Austausch nicht da“, beklagt Droth. Er und seine Kollegen fordern, dass das Thema zügiger und flexibler angegangen wird. „Es wird zu wenig über den Tellerrand geschaut“. Flächen müssten besser genutzt werden und bezahlbarer Wohnraum, gerade für junge Menschen, über neue Konzepte, wie etwa modulares Bauen, geschaffen werden. Hier müsse der Oberbürgermeister handeln und Bürokratien abbauen. Handlungsbedarf gebe es auch bei öffentlichen Einrichtungen der Stadt und deren Finanzierung. „Für uns ist die Grundsteuererhöhung kein Tabuthema“, so Droth. Denn: „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben in trivialen Dingen nicht gemacht“. Essenzielle Dinge wie Trinkwasserbrunnen und öffentliche Toiletten fehlten in Bruck. Hier könnten sich die Freien Wähler eine Finanzierung über „Crowdfunding“ oder Bürgerpatenschaften vorstellen.

Familienfest

Ähnlich stark vernachlässigt sei in den letzten Jahren das Thema Kinderbetreuung worden. „Hier kommt ein kleiner Tsunami auf uns zu“, so Droth. Es werde Initiative für Personal und Assistenzkräfte gebraucht: Auch müssten Kitas anders räumlich genutzt werden. „Wir müssen weg von 100 Prozent perfekt-deutschem Denken und hin zu Lösungsansätzen.“ Einen kleinen Teil zur Kinderbetreuung tragen die Freien Wähler am 2. September selber bei: Bei ihrem Familienfest im Park zwischen Ameisenstüberl und Minigolfplatz gibt es ein großes Kinderprogramm. „Es soll ein Fest für die Brucker sein“, sagt Hans Schilling, „um ins Gespräch zu kommen und über Lösungen zu diskutieren – denn für Lösungen stehen wir.“

