Tierquälerei in Mammendorf

Teilen

In Mammendorf wurden immer wieder Katzen angeschossen. © Gelpi José Manuel/PantherMedia

Mammendorf - Bereits am Montag, 20. Februar, fand um 7.30 Uhr eine Katerbesitzerin in Mammendorf ihr Haustier verletzt vor.

Offensichtlich hatte zuvor eine Unbekannte oder ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 5.30 bis 7.30 Uhr das Tier mit einer Luftdruckwaffe beschossen. Die Besitzerin ließ ihren Kater ins Freie. Als dieser zurückkehrte, fand sie ein Projektil vor, ein sogenanntes „Diabolo“, welches noch in dem Tier steckte. Das Projektil musste mittels einer Operation entfernt werden.

Zweiter Fall in wenigen Wochen

Schon am 26. Januar fand eine andere Katerbesitzerin ihr Tier verletzt vor. Sie konnte feststellen, dass ihr Kater ebenfalls zuvor mit zwei „Diabolo“-Projektilen angeschossen wurde. Im Rahmen der tierärztlichen Untersuchung musste ihr Tier anschließend eingeschläfert werden. Zu ähnlichen Vorfällen in Mammendorf ist es bereits im Juli 2017 sowie in den Jahren 2010 und 2015 gekommen. Auch in diesen Fällen wurden Katzen oder Kater mittels einer Luftdruckwaffe beschossen. Trotz eines damals gestarteten Presseaufrufs ließ sich ein Täter oder eine Täterin nicht ermitteln.

Zeugen gesucht

In den Fällen vom Januar und Februar 2023 hat die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck nun erneut Ermittlungen, aufgrund eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz, eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Manschen, die am 20. Februar oder am 26. Januar im östlichen oder nordöstlichen Bereich des Hans-Winkler-Platzes in Mammendorf Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den beiden Vorfällen stehen könnten. Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter 08141 6120 zu melden.

pi