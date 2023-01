Impfzentrum wurde zum Jahresende geschlossen

Kamen noch einmal zusammen (von links): Dr. med. Matthias Skrzypczak, Sabine Salzmann und Landrat Thomas Karmasin. © LRA FFB

Fürstenfeldbruck – Wie alle Impfzentren in Bayern, schloss auch die vom Landratsamt Fürstenfeldbruck betriebene Einrichtung am 31. Dezember, fast genau zwei Jahre nach ihrer Eröffnung.

Bis zum letzten Moment stand es den Bürgern des Landkreises offen, sich im Impfzentrum im Brucker Westen eine Auffrisch-impfung gegen das Corona-Virus verabreichen zu lassen. Parallel wurde abgebaut und ausgeräumt oder Daten archiviert. Viel zu entsorgen gab es jedoch nicht. Sabine Salzmann, Verwaltungsleiterin des Impfzentrums berichtet, dass die Verwertung von Einrichtung und anderem Inventar schon seit Wochen geplant wurde. Fast alles könne von anderen Behörden übernommen und weiter genutzt werden. Dies gilt auch für den Impfstoff selbst. Dr. Matthias Skrzypczak, ärztlicher Leiter des Impfzentrums ist mit mehreren Arztpraxen in Kontakt, die ab Januar gemeinsam mit ausgewählten Apotheken und Betriebsärzten für die Durchführung der Impfungen verantwortlich sind. Auch im Bereich der Asylbetreuung, in der sich Skrzypczak weiterhin engagiert, kann der Impfstoff eingesetzt werden.

Nach zwei Jahren wurde Bilanz gezogen

Rund 235.000 Impfungen wurden durchgeführt, viele davon durch mobile Teams in Alten-, Behinderten- und Flüchtlingseinrichtungen. Gut 180 Mitarbeiter waren in dieser Zeit im Impfzentrum tätig, das zunächst vom BRK Fürstenfeldbruck, ab Oktober 2021 vom Landratsamt Fürstenfeldbruck betrieben wurde. Bis zum letzten Tag sorgten rund 50 Mitarbeitende für einen umfassenden Impfschutz vor dem SARS-CoV-2-Virus. Sie wurden unterstützt von 60 Ärzten unterschiedlichster Fachrichtungen, die das Impfen im Landkreis unter der ärztlichen Leitung von Skrzypczak vorangetrieben haben. Neben der Tätigkeit vor Ort wurden Beratungs- und Informationsveranstaltungen durchgeführt oder Aufklärungsvideos gedreht. Als eines der wenigen in Bayern hat das Impfzentrum Fürstenfeldbruck auch für die kleinsten Patienten spezielle Sprechstunden angeboten, in denen Eltern von Kindern im Alter ab sechs Monaten mit speziellen Risikosituationen beraten und gegebenenfalls geimpft wurden.

