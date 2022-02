„In die Umgebung einfügen“- Bauausschuss diskutiert über Richtlinien für Gebäude mit Terrassengeschosse

Terrassengeschosse dürfen in Fürstenfeldbruck nicht willkürlich groß gebaut werden sondern unterliegen klaren Richtlinien. © Peter Fischer

Fürstenfeldbruck – Anhand einer bereits zurückgezogenen Bauvoranfrage diskutiert der Planungs- und Bauausschuss darüber, in welchem Ausmaß Terrassengeschosse planungsrechtlich zulässig sind, damit sich der Baukörper noch in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.

Obwohl der Bauwerber seinen Antrag auf Vorbescheid zwischenzeitlich zurückgezogen hatte, war das geplante Bauvorhaben Thema auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Bauamtsleiter Johannes Dachsel erklärte dem Gremium, warum der Antrag planungsrechtlich nicht zulässig gewesen wäre, da man sich an diesen Richtlinien „künftig orientieren“ wolle.



Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Gegenstand der Diskussion war die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern im nicht überplanten Innenbereich der Stadt, die nach § 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen gewesen wären. Demnach ist ein Bauvorhaben planungsrechtlich zulässig, wenn es sich in die nähere Umgebung einfügt und die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. Auch darf das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden.



Problem mit zu hohen Wandhöhen

Im vorliegenden Fall sahen die Planungen den Abriss des Altbestandes und den Neubau von zwei zweigeschossigen Baukörpern plus Terrassengeschossen und Tiefgarage vor. Entscheidend bei der Beurteilung des Vorhabens ist die Gesamtkubatur des Gebäudes, das heißt die Wandhöhe beziehungsweise die Oberkante des Geländers des Terrassengeschosses muss den Wandhöhen der näheren Umgebung entsprechen und die ist in diesem Gebiet von zweigeschossigen Gebäuden mit flachen Satteldächern geprägt.

Die beantragten Terrassengeschosse hätten laut Bauverwaltung jedoch eine dreigeschossige Wirkung erzeugt, welche sich nicht in die Umgebung eingefügt hätte. Denkbar wäre entweder eine Bebauung mit entsprechend weiter zurückgesetzten Terrassengeschossen, die sich innerhalb einer gedachten Dachlinie befinden, oder aber Baukörper mit ausgebautem Satteldach in Verbindung mit Dachgauben.

Nachverdichtung in die Höhe gegen Charakteränderung

„Das Bauvorhaben mit Photovoltaik, Dachbegrünung und Tiefgarage ist gut gemeint und prinzipiell zu begrüßen“, gab Karl Danke (BBV) zu bedenken. Zudem seien in der weiteren Umgebung durchaus höhere Gebäude vorhanden. „Wir werben dafür, in die Höhe zu bauen und Wohnraum auf bestehender Fläche zu schaffen“, ergänzte Alexa Zierl (ÖDP). „Es geht um die Wirkung, ob das noch als Dach wahrgenommen wird oder als Geschoss, um sich in die Umgebung einzufügen“, entgegnete Dachsel, der negative städtebauliche Auswirkungen befürchtet. „Wenn man ein großes Maß an Nachverdichtung zulässt, schafft man damit einen Präzedenzfall.“ Infolge dessen wäre es denkbar, dass dann in einer Art „Kettenreaktion die umliegenden Gebäude ebenfalls abgerissen“ würden und sich somit der Charakter des gesamten Viertels ändern würde.

