In Fürstenfeldbruck vom Balkon gefallen

Der Mann stürzte aus dem zweiten Stock (Symbolbild). © casamedia/PantherMedia

Fürstenfeldbruck - Bei einem Arbeitsunfall kam am 15. März ein 63-jähriger Mann ums Leben.

Gegen 15:45 Uhr war der Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma mit Arbeiten in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Breitenbichl beschäftigt .Als sich der aus dem Landkreis stammende Arbeiter an das Balkongeländer lehnte, gaben ersten Ermittlungen zufolge Teile der Brüstung nach. Der Mann stürzte aus dem zweiten Obergeschoß etwa sechs Meter ab und zog sich beim Aufprall tödliche Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch vor Ort die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.



