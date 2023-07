Streit in Bar eskaliert

In Germering kam es zu einer Auseinandersetzung, an der acht Personen beteiligt waren. © Symbolfoto: PantherMedia/Iteck

Germering - In einer Bar in der Germeringer Goethestraße kam es am 1. Juli spät abends zu einer Auseinandersetzung zwischen acht Beteiligten.

Eine zunächst verbale Streitigkeit eskalierte und endete damit, dass ein unbekannter Täter einem 25-jährigen Puchheimer ein Weißbierglas über den Kopf zog. Hierbei brach der obere Teile des Glases ab. Bei dem Versuch dem unbekannten Täter das beschädigte Weißbierglas abzunehmen, wurden drei weitere junge Männer verletzt, da der Täter mit dem Glas herumfuchtelte.

Die Männer zogen sich teils tiefe Schnittverletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Auf Seiten des unbekannten Täters befand sich ein 44-jähriger Germeringer, der einem der Beteiligten mit der Faust ins Gesicht schlug. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die Täter bereits entfernt. Die Personalien des 44-jährigen Germeringers konnten ermittelt werden, der zweite Täter ist bis dato weiterhin unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germering unter 089 8941570 in Verbindung zu setzen.

pi