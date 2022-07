Integrationsbeauftragter klärt Germeringer über Jesiden auf

Von: Hans Kürzl

Der Germeringer Integrationsreferent Christian Huber (links) will Jesiden wie Salam Mado-Ali helfen, mehr Anerkennung zu bekommen. © Hans Kürzl

Germering – „Hier brauche ich mich nicht zu verstecken.“ Salam Mado-Ali, 25 Jahre alt, wirkt zufrieden dabei. Er ist einer von knapp 300 Jesiden, die im Landkreis leben, etwa ein Drittel davon in Germering.

Mado-Ali hat gut Fuß gefasst hier, fühlt sich wohl. Diese Zufriedenheit teilt er mit vielen Jesiden – vor allem mit denen, die bereits in zweiter Generation in Deutschland leben. Auch beruflich hat der junge Mann seinen Platz gefunden. Er arbeitet im Pasinger Krankenhaus als ausgebildeter Krankenpfleger. Dennoch können mit der Religion und dem Volk der Jesiden hierzulande sehr viele sehr wenig anfangen. Germerings Integrationsreferent Christian Huber möchte das ändern. Auch, um auf das Schicksal der Gemeinschaft der Jesiden aufmerksam zu machen.

Beobachtet hat das Huber schon länger, aber für Germering so richtig initiativ geworden ist er seit dem Bekenntnis des Deutschen Bundestages, das die Taten an den Jesiden im Irak im Jahr 2014 als Völkermord einstuft. Das Parlament hatte damit Anfang Juli ein entsprechendes Votum des Petitionsausschusses bestätigt. Laut Aussage von Huber ist das zwar keine rechtlich bindende Aussage, „aber es hat einen hohen symbolischen Wert, um das Leid dieser Menschen anzuerkennen.“ Dass da seine Mittel als Kommunalpolitiker eher begrenzt sind, räumt Huber ein. „Man muss aber im Kleinen anfangen, behutsame Schritte gehen“, sagt er. Auch dass sich die Jesiden im Rahmen von Festen präsentieren können, sei eine Möglichkeit Vorurteilen zu begegnen.

Im Nordirak, neben Nordsyrien und der südöstlichen Türkei eines ursprünglichen Hauptansiedlungsgebiete der Jesiden, gab und gibt es jede Menge Vorurteile, die zum Anlass für Verfolgung und Völkermord genommen wurden. So gibt es bei den Jesiden kein schriftliches Werk wie die Bibel oder den Koran, das durch den Glauben führen kann. „Wir geben das von Generation zu Generation mündlich weiter“, erklärt Mado-Ali. Was dazu führt, dass es unterschiedliche Ausrichtungen beziehungsweise Auslegungen gibt. Auch die Verehrung des Feuers und von schwarzen Schlangen sind Traditionen, die von Außenstehenden oft nicht so richtig verstanden werden. Dabei werden letztere von den Jesiden als heilige Kreatur verehrt, das Töten einer schwarzen Schlange gilt als Sünde.



Mado-Ali kam 2015 nach Fürstenfeldbruck

Die Bedrohung hat den im Nordirak geborenen Mado-Ali veranlasst, seine Heimat zu verlassen. Über die Stationen Türkei, Bulgarien, Serbien und Österreich kam er nach Deutschland und 2015 nach Fürstenfeldbruck. „Ich wollte dann schnell Deutsch lernen und habe das auch geschafft“, berichtet Mado-Ali stolz. Im Irak, so erinnert er sich, hätten Jesiden zu bestimmten Berufen keinen Zugang erhalten, etwa als Juristen. Daher würde er auch in der augenblicklichen Situation eher nicht in die Heimat zurückkehren wollen.



Trotzdem wundert er sich auch über bürokratische Hürden hierzulande. Er könne auf dem Standesamt „Jeside“ nicht einmal als Religion angeben, weil es dort nicht aufgeführt ist. „Ich muss bei Religion Sonstiges angeben. Das ist unbefriedigend“, betont der junge Mann. Es ist eine Feststellung, keine harte Kritik. Aber man spürt bei Mado-Ali, dass er das schon verändern möchte.



Dazu will er seinen Beitrag leisten, mit möglichst vielen Jesiden in Kontakt kommen. Kontakt aufnehmen kann man dazu über den Germeringer Integrationsreferenten Christian Huber per Mail c.huber@gruene-germering.de.

Hans Kürzl