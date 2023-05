Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept der Stadt Fürstenfeldbruck

Veränderung in dynamischen Zeiten: Bis zum Jahr 2050 könnte sich das Stadtbild Fürstenfeldbrucks mancherorts ziemlich gewandelt haben. © Archivbild Redaktion

Fürstenfeldbruck - Die Stadt Fürstenfeldbruck erarbeitet in den kommenden knapp zwei Jahren einen Zukunftsfahrplan, wie sie sich bis 2050 entwickeln soll und will.

Die Weichen dafür sind jetzt zu stellen. Visionen, Wünsche und Anregungen der Bürger, Vereine und Verbände gilt es zu bündeln.

Das sogenannte „ISEK“ ist ein groß angelegter Fahrplan für die Zukunft. Mit langfristigen Zielen und Visionen, aber auch mit kleinen Projekten, die sofort umgesetzt werden können. „ISEK“ steht für„integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“.

Darum geht es bei ISEK

„Integriert“ bedeutet, verschiedene Themen, die das Zusammenleben betreffen, wie Mobilität, Wirtschaft, Klimaschutz oder Wohnen und Arbeiten, gemeinsam, gleichrangig und vernetzt zu betrachten. Das heißt aber auch, alle Stadtbewohner, Verwaltung oder Politik zu integrieren. „Städtebauliches Entwicklungskonzept“ steht dafür, die Erkenntnisse aus den betrachteten Einzelthemen in ein übergeordnetes Konzept und einen Plan zu gießen, der die Entwicklung für Fürstenfeldbruck bis zum Jahr 2050 steuern soll. Dabei können zum Beispiel bauliche Entwicklungen festgelegt werden; etwa: Wo und wie soll unsere Stadt wachsen? In die Fläche oder in die Höhe oder vielleicht gar nicht? Es können aber auch andere strategische Themen sein, wie die Stärkung von Nachbarschaften, sozialem Zusammenhalt oder auch Bildung und Kultur.

Projekt in sechs Phase

Das „ISEK“ beinhaltet sechs Phasen. In der Analysephase wird der Bestand erfasst; in der zweiten Phase wird ein Stärken- und Schwächenprofil für Fürstenfeldbruck erstellt. Nachfolgend können Visionen erarbeitet werden. Es soll ein Leitbild für Fürstenfeldbruck entstehen: Wofür steht unsere Stadt, was ist ihre Identität, was kann ausgebaut und weiterentwickelt werden? In der vierten Phase entsteht daraus der eigentliche Stadtentwicklungsplan, der dann in den letzten beiden Schritten in ersten konkreten Maßnahmen mündet, die dann letztlich in die Realisierung von Projekten und Konzepten fließend übergeht.

Bürgerbeteiligung

Große Bürgerbeteiligungen, die sogenannten ISEK-Dialoge, werden während des Entwicklungsprozesses phasenweise über die Zwischenergebnisse informieren und alle Interessierten einbinden. Informationen und Online-Beteiligungsformate findet man es unter www.brucker-stadtgespraeche.de. Zudem wird es eine ISEK-Werkstatt geben, bestehend aus zufällig ausgewählten Bürgern der Stadt, dem sogenannten ISEK-Rat, sowie Schlüsselpersonen, beispielsweise aus Vereinen oder Verbänden, sowie weiteren Interessierten. Für die Zusammensetzung des ISEK Rates wurde aus dem Stadtgebiet Fürstenfeldbruck über das Einwohnermelderegister per Zufall ein Kreis von Personen ausgewählt, der bestimmte Zielgruppen repräsentiert. Der entsprechende Einladungsbrief kommt in den nächsten Tagen per Post.

Wann ist der Start?

Die Auftaktveranstaltung zum ISEK 2050 findet am Mittwoch, den 24. Mai, um 18.30 Uhr in der Pucher Straße 6a, dem Stadtlabor, statt. In einem ersten Teil werden der Prozess des ISEK und seine Beteiligungsformate vorgestellt. In einem zweiten können die Teilnehmenden aktiv werden und sich einbringen: Ob in Bezug auf Schwächen und Risiken, oder aber auch im Hinblick auf Chancen und Potenziale, die für die Stadt gesehen werden. Die Beiträge werden aufgenommen und fließen in die weiteren Phasen mit ein. Es geht also gleich mit dem Mitmachen los. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt.

red