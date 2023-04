Italienische Austauschschüler besuchten Oberbürgermeister

Von: Hans Kürzl

Zu Besuch im Rathaus: Italienische Gastschüler besuchen Oberbürgermeister Andreas Haas. © Hans Kürzl

Germering – Vor drei Jahren waren die Austauschschüler aus dem italienischen Cecina, Partnerstadt von Gilching, gerade noch so vor Corona nach Bayern gekommen. Damals noch mit dem Flugzeug und auf der Rückreise hatte es bereits die ersten Pandemiekontrollen gegeben. Nun ging es mit dem Bus auf Reisen, neun Stunden lang, aber ohne Einschränkungen.

In ihre italienische Heimat, in Cecina leben rund 28.000 Menschen, werden die meist 16-Jährigen viele Eindrücke mitnehmen. So stand ein Besuch der Landeshauptstadt München ebenso auf dem Programm, wie ein Ausflug an den Chiemsee. Außerdem erkundeten sie noch die Umgebung Germerings. Zuvor hatte sie Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas ins Rathaus eingeladen. Dafür hatte sich Haas zur Begrüßung ein paar Sätze in italienischer Sprache zurecht gelegt. Aber auch die Gäste aus der Stadt in der Toskana konnten ihrerseits ihre deutschen Sprachkenntnisse testen. „Wo kann man in Germering ausgehen?“, fragten sie und „Wie viele Schulen gibt es hier?“ So erfuhren sie, dass es hier viele Restaurants gibt.

Viele Italiener in Germering

Und Haas erzählte, dass von den rund 42.000 Einwohnern 780 italienische Staatsbürger sind und dass gut 8.600 Jugendliche unter 18 Jahre seien. Man tauschte sich außerdem über die Schulsysteme in Bayern und Italien aus. Außerdem wurden die Kontakte zum Max-Born-Gymnasium gepflegt.

