Stadt Olching weiht neues Geschäfts- und Wohngebäude ein

Von: Miriam Kohr

Dolce Vita mitten in Olching auf dem Nöscherplatz. © Kohr

Olching – Die Sonne scheint, es duftet nach Kaffee, die knallrote Vespa parkt auf dem Platz, die großen weißen Schirme sind aufgespannt und es herrscht buntes Treiben – aber nicht etwa auf der italienischen Piazza, sondern in Olching am Nöscherplatz, wo die Stadt das neue Geschäfts- und Wohngebäude einweihte.

Bürgermeister Andreas Magg begrüßte zur Einweihungs-Feierlichkeit zwischen neuem Gebäude und der Kirche Stadträte, Architekten und Nachbarn. Er erzählte von der Geschichte des Platzes, der Entwicklung des Bauprojekts und verriet einige Anekdoten zum Gebäude.



Das Grundstück habe die Stadt bereits vor einiger Zeit erworben, als hier noch Autos parkten. Als man sich für eine Neugestaltung entschied, gab es viele Vorschläge von Architekten, die zunächst alle nicht so überzeugten. Denn das neue Haus soll ja in die Umgebung passen, zwischen neuromantischer Kirche und modernen Häusern. 2018 kam dann der nun umgesetzte Entwurf, der an das erste Kaufhaus Olchings (Kahn) erinnerte.

Bürgermeister Andreas Magg (rechts) dankte dem Pächter Sepp Schwalber für seine Geduld und seine Mitarbeit. © Kohr

Nähe zu Kirche machte Genehmigung zunächst nicht einfach

Doch die Nähe zur Kirche machte die Genehmigung zunächst nicht einfach. Auch archäologische Ausgrabungen, die Knochen vom ehemaligen Friedhof unter dem Platz hervorbrachten, waren ein verzögernder Faktor. Zeitgleich zeige es aber auch die historische Wichtigkeit des Platzes, wie Magg sagt. Die Corona-Pandemie und die Baustoff-Krise erschwerten dann zusätzlich den Bau. So eröffnete zum Beispiel auch das Café im Erdgeschoss mit 50 Innen- und 80 Außensitzplätzen über ein Jahr später als geplant. In den oberen Stockwerken sind sieben städtische und geförderte Wohnungen untergebracht. Außerdem ging der Wunsch des Behindertenbeirats in Erfüllung, der schon lange ein barrierefreies, öffentliches WC forderte. Dies findet man nun genauso wie das Café von Pächter Sepp Schwalber im Erdgeschoss. Um die vier Millionen Euro hat das Projekt laut Kämmerer Robert Schuhbauer gekostet.

Um drei Grad gedreht steht das Gebäude auf dem Platz. Ein „Mysterium“, wie es Magg nannte und deren Erklärung eher recht nüchtern klang. Es handle sich um einen bürokratischen Handstreich zwischen Gemeinde und Landratsamt.

